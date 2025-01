Tahle potravina ukládá tuk jak žádná jiná, odstraňte ji z jídelníčku

Vědci zjistili, že břišní (viscerální) tuk lidem škodí nejvíce. Podle odborníků z Univerzity Johnse Hopkinse totiž vysoká hladina břišního tuku zvyšuje riziko srdečních chorob, infarktu a mozkové příhody, inzulínové rezistence a dokonce i některých druhů rakoviny.

Při snaze o odbourání břišního tuku samozřejmě nemůžete zapomenout na cvičení, ale lidé často podceňují, jak obrovský vliv na velikost pasu má i vhodný jídelníček. Zdravým stravováním můžete hromadění břišního tuku velmi omezit, případně zcela zastavit.

Vědci ukazují na pečivo

Ve studii sledovali vědci z Tufts University stravovací návyky 459 lidí ve středním věku přibližně dva roky.

Na základě výběru jídla je zařadili do šesti skupin podle stravy. Studie publikovaná v The American Journal of Clinical Nutrition odhalila důležitý rozdíl: Účastníci, kteří jedli typickou americkou stravu, tedy „maso a brambory“, přibrali na celkové hmotnosti nejvíce, ale váha se jim rovnoměrně rozložila po celém těla.

Oproti tomu strávníci, kteří jedli nejvíce bílého chleba a jiných vysoce rafinovaných potravin, přibrali nejvíc tuku právě na břiše.

V samostatném přehledu v British Journal of Nutrition výzkumníci zjistili, že méně bílého chleba a středomořská strava mohou pomoci snížit celkovou hmotnost a množství břišního tuku. Studie spojující bílý chléb s břišním tukem jsou pozorovací, což znamená, že pouze ukazují na souvislost konzumace bílého pečiva s tvorbou břišního tuku, ale nevysvětlují ji.

Teorie nicméně samozřejmě existují: Bílý chléb má vysoký obsah kalorií a jednoduchých sacharidů, ale nízký obsah vlákniny, zdravých tuků a bílkovin. Proto je bílé pečivo klasifikováno jako potravina s vysokým glykemickým indexem (vysoký GI). Studie pak dále ukazují, že konzumace potravin s nízkým GI nevede ke stejnému pocitu sytosti jako konzumace potravin s vysokým GI. Jinými slovy, jídlo s vysokým GI vás jednoduše nezasytí jako jiné potraviny, musíte ho zkrátka sníst víc, a přibírání váhy na sebe nenechá dlouho čekat.

Bílý chléb může též podporovat tvorbu břišního tuku kvůli stimulaci uvolňování inzulínu v těle. Inzulín je hormon vylučovaný slinivkou břišní, který stahuje cukr z krevního oběhu do jater, tuku a svalů. Když však do těla vpravíte více jednoduchých sacharidů, uvolní se více inzulínu a více glukózy se pak pravděpodobně uloží jako tuk na břiše.

Neznamená to však, že musíte zcela zanevřít na pečivo. Celozrnný chléb se spoustou vlákniny je například spojen s menším množstvím břišního tuku, zejména pokud ho konzumujete společně s další zdravou stravou.