Šílená Výměna manželek. "Lucie umí jenom jednu věc!" soptil Láďa

Nová epizoda populární reality show Výměna manželek přinesla dramatické momenty a bouřlivé emoce. Tentokrát se pozornost soustředila na Láďu, jednoho z účastníků, který vyvolal smršť reakcí na sociálních sítích, když vyhodil rizoto od náhradní manželky a kouřil před dětmi.

Dvě rodiny, dva odlišné světy

První rodina pochází z Holan, kde žije v prostorném domě. Maminka Lucie (29) pracuje jako administrativní pracovnice, zatímco její manžel Michal (39) je zaměstnán v zákaznickém centru.

Společně vychovávají dvě děti – šestiletou Julii a čtyřletého Sebíka. Lucie se rozhodla rodinu přihlásit do pořadu, aby zažila něco nového a vystoupila ze své komfortní zóny. O úplně ideálním vztahu se ale bavit nemůžeme – Michal je velmi náročný na pořádek a názory se ne vždy shodnou i když přijde ne výchovu dětí.

Na druhé straně stojí rodina z Neratovic, která žije v bytě 3+kk. Maminka Zuzana (36) je na mateřské dovolené a otec Láďa (30) pracuje jako kurýr. Společně vychovávají jedenáctiletou Jessicu a dvouletého letého Láďu. Zuzana přihlásila rodinu do pořadu, protože zjistila, že jí byl Láďa nevěrný. Výměna manželek je upřímně docela kuriózní řešení podobné vztahové krize, ale tak... Kdo chce kam, že ano.

Lucie v Neratovicích: Nadšení rychle vystřídalo zklamání

Jakmile Lucie dorazila do panelového bytu v Neratovicích, potěšilo ji moderní prostředí. Nadšení však zmizelo jak pára nad hrncem, když zjistila, že Láďa kouří přímo doma, a to i v přítomnosti dětí. Hned první den ji čekala náročná zkouška – Láďa od ní očekával, že mu připraví perfektní jídlo. Lucie připravila rizoto, Láďa ohrnul nos a vyhodil ho do koše. Lucii to nepříliš překvapivě zasáhlo a kvůli stresu a nedostatku spánku se nakonec rozplakala. "Vařit neumí, umí jenom brečet," komentoval to náhradní manžel.

Diváci se postavili na stranu Lucie

Láďovo chování vyvolalo mezi diváky vlnu nevole. Na sociálních sítích se vyrojily kritické komentáře: „Ať si uvaří sám! Jen se předvádí před kamerou, jaký je frajer, ale ve skutečnosti je to hrůza,“ napsala jedna z divaček. Další uživatelé byli ještě ostřejší: „Bych ho poslala do ****!“ nebo „On je neskutečně tupý, sobecký a odporný člověk ve všech směrech!" Láďovo hulvátské a arogantní chování mu rozhodně popularitu nepřineslo.

Michal také neunikl kritice

Ani druhý mužský účastník, Michal, nevyvázl úplně se ctí. Diváci ho označili za příliš náročného a puntičkářského. „Oba chlapi jsou naprosto šílení. Nechtěla bych je ani za pohádkovou výplatu. Raději bych žila skromně, ale s opravdovým partnerem,“ napsala jedna z divaček.