Svůdná Monika Bagárová zazpívala o toxickém vztahu. Šije snad do bývalého?

12. 7. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke

Zpívala snad z vlastních zkušeností? Oblíbená zpěvačka představila novou píseň a videoklip.

Oblíbená zpěvačka Monika Bagárová slavila překrásných 31 let. Mejdan probíhal na střeše pražského hotelu a příležitostí ke slavení se sešlo hned několik najednou.

„Dnes jsme měli premiéru kolekce kabelek Dajany Rodriguez. Měla jsem možnost do toho dát kus sebe a zprávu všem silným ženám, a navíc tu byla premiéra videoklipu, takže z toho mám velkou radost, protože to bylo náročné natáčení, které se velmi podařilo, a tak trochu tu oslavuju své narozky,“ prozradila zpěvačka pro eXtra.cz.

Zmíněný videoklip přitom pojednává o celkem ožehavém tématu: Toxickém vztahu. Bylo by velmi snadné automaticky předpokládat, že se Monika možná tak trochu obouvá do svého bývalého partnera, slavného zápasníka MMA Machmuda Muradova, se kterým má dceru Ruminku. Monika to ale rezolutně popírá.

O čem je klip doopravdy? „Každý si z něj může vzít něco svého. Je to love story, která byla tak toxická, že to prostě muselo padnout ke dnu. Já jsem v toxickém vztahu nikdy nebyla, ale je to téma, které je velmi běžné a lidé v těch vztazích přetrvávají a zůstávají na sílu,“ vysvětluje Monika.

S bývalým přítelem Muradovem, který mimochodem nedávno požádal o ruku svou novou přítelkyni Sabinu Karáskovou, prý naopak nemá sebemenší problém: „My máme dobré vztahy celou dobu, takže ani není nic víc potřeba k tomu,“ prohlásila.