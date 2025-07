Cenový masakr v Tescu: Slevy masa a sýrů přilákaly tisíce lidí

12. 7. 2025 – 6:20 | Zprávy | Anna Pecena

tesco slevy | zdroj: AI DALL-e

Tesco znovu zatřáslo regály a jejich aktuální leták je plný překvapení, která vás možná přimějí změnit oblíbený obchod. Super víkend, tajné Clubcard triky a online katalogy až do srpna – taková kombinace nevypadá jako náhoda. Na co přesně si dát pozor? A co se vyplatí nakoupit právě teď? Přečetli jsme za vás leták řádek po řádku.