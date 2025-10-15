Svléká se i v zimě! Polonahá režisérka přišla na akci s výstřihem až k pasu a pokémonem na rameni
15. 10. 2025 – 9:00 | Magazín | Jiří Rilke
Eva zkrátka nezklame a že už venku pomalu začíná mrznout? No a co!
Čekal by snad někdo, že říjnové teploty budou něco, čím se superplodná režisérka Eva Toulová nechá rozhodit?
Ani omylem, továrna na bizarní ohozy se zastavit nedá a Eva se zkrátka bude svlékat, i kdyby si to měla odstonat.
Což by ale pravidelného čtenáře (respektive diváka) nemělo překvapit, však vzpomeňme, jak se po premiéře dokumentu o Jarku Nohavicovi vracela polonahá domů tramvají. V noci a zimě.
„Zima mi nebude, jsem horkokrevná. A kdybych někoho vyprovokovala, můžu si za to sama a dám vám vědět,“ hlásila tehdy nevzrušeně.
A zima jí nejspíš nebyla ani tentokrát, když na křest knihy Děkovačky Libuše Švormové dorazila s výstřihem až k pasu.
Módní divočinu tentokrát poskládala z bundy, která by se se svým zeleným lesklým disko šmrncem neztratila v klipu k písničce o diskžokejovi Arnoštkovi, účesu, za který by kadeřnici urvala ruce i princezna Leia, nevysvětlitelných pseudo ornamentů pod rameny a plyšového Pikaču na přezce od batohu. Protože proč ne.
Ke splnění snu přišla Libuši Švormové popřát také celá řada dalších významných tváří: Naďa Konvalinková, Petr Nárožný, Jan Čenský či Josef Dvořák a další.