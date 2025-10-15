ANO bude jednat s Motoristy a SPD o programovém prohlášení a zákonech
15. 10. 2025 – 8:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Představitelé vítězného hnutí ANO se dnes dopoledne ve Sněmovně sejdou se svými partnery z řad Motoristů a SPD, s nimiž jednají o budoucí vládě.
Mají diskutovat o programovém prohlášení budoucí vlády i o některých zákonech, jejichž rychlé projednávání považují za nezbytné. Půjde třeba o návrh rozpočtu nebo o sněmovní jednací řád. Koalice vznikající po nedávných sněmovních volbách by měla mít 108 hlasů z 200 poslanců.
"My budeme řešit zákony, které nezbytně musí jako jedny z prvních odejít do legislativního procesu, budeme řešit programové prohlášení vlády. To znamená sladění našich programů, na tom teď v příštích dnech budeme pracovat," řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
Podle předsedy klubu Motoristů Borise Šťastného půjde o programovou schůzku. "Čili v rámci koaliční rady zahájíme debaty o programových prioritách jednotlivých stran a přípravu programového prohlášení vlády," řekl v úterý. Vznikající vládní koalici také vadí to, že vláda po volbách neposlala do Sněmovny opět návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda ho sice před volbami předložila, jak jí ukládá zákon, ale po volbách už ho znovu předkládat nechce.
Podle Schillerové bude předmětem jednání i sněmovní jednací řád a snaha vrátit do Sněmovny kulturu, která v ní podle ní nebyla. Jde hlavně o zdlouhavá noční jednání, která provázela uplynulé volební období.