Izrael podle Netanjahua trvá na odzbrojení Hamásu a demilitarizaci Pásma Gazy
15. 10. 2025 – 10:49 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Izrael trvá na odzbrojení teroristického hnutí Hamás a demilitarizaci Pásma Gazy.
Podle stanice CBS News to řekl izraelský premiér Benjamin Netanjahu v rozhovoru pro jeden její pořad, který televize odvysílá dnes. Pokud by Hamás s odevzdáním zbraní nesouhlasil, tak by podle Netanjahua vypuklo peklo.
S odzbrojením Hamásu počítá původní návrh plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na mír v Pásmu Gazy. O věci se budou zřejmě ještě vést diplomatická jednání. V úterý Trump řekl, že Hamás odzbrojí Spojené státy "rychle a možná násilně", pokud tak palestinské hnutí neučiní samo.
Netanjahu Trumpův výrok přivítal a uvedl, že by to znamenalo rozpoutání pekla. "Doufám, že se tak nestane," uvedl izraelský premiér, který podle svých slov preferuje možnost, že by Hamás předal své zbraně bez bojů. Podle Netanjahua je nutné také zaručit, že se v Pásmu Gazy nebudou vyrábět zbraně ani se tam nebudou pašovat. "To je demilitarizace," uvedl izraelský premiér.
Od minulého týdne platí první fáze Trumpova plánu, která vedla k zastavení bojů v Pásmu Gazy, částečnému stažení izraelské armády z palestinského území, předání 20 žijících izraelských rukojmích a až osmi mrtvých rukojmích. Hamás podle dohody musí předat všechny rukojmí včetně těch, kteří již nežijí. Palestinské hnutí podle médií však při jednáních varovalo, že zřejmě nemá informace, kde se nachází těla všech mrtvých lidí, které dříve zajal.