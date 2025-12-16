Bilič nemá zájem trénovat českou fotbalovou reprezentaci
16. 12. 2025 – 8:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Chorvat Slaven Bilič odmítl nabídku trénovat českou fotbalovou reprezentaci.
Bývalý kouč chorvatského národního týmu či West Hamu to řekl deníku Jutarnji list. Vedení Fotbalové asociace ČR podle webu iSport.cz nyní jedná s Miroslavem Koubkem, který v září skončil v Plzni.
Generální manažer české reprezentace Pavel Nedvěd prý oslovil Biliče už dvakrát, ale neuspěl. "Určitě bych neodmítl povečeřet s osobností, jako je Pavel Nedvěd. Vždyť vyhrál Zlatý míč! Ale Česko není moje volba," uvedl sedmapadesátiletý bývalý obránce, který jako hráč získal s Chorvatskem bronz na mistrovství světa v roce 1998 ve Francii.
Bilič trénoval chorvatskou reprezentaci v letech 2006 až 2012 a postoupil s ním do čtvrtfinále mistrovství Evropy v roce 2008. Vedl také Lokomotiv Moskva, Besiktas Istanbul, West Bromwich či Watford. Naposledy působil v Saúdské Arábii v klubu al-Fatá, kde skončil loni v srpnu. Od té doby je bez angažmá.
Česká reprezentace je bez trenéra po říjnové porážce 1:2 v kvalifikaci mistrovství světa na Faerských ostrovech, po níž byl odvolán Ivan Hašek i jeho spolupracovník Jaroslav Veselý. Druhý z asistentů Jaroslav Köstl zůstal jako dočasný kouč a mužstvo vedl při listopadovém srazu.
Pro březnové play off o světový šampionát chtěla Fotbalová asociace ČR získat trenéra pražské Slavie Jindřicha Trpišovského, ale mistrovský klub odmítl kouče uvolnit.
Další variantou má být Koubek, který v roce 2015 dovedl Plzeň k ligovému titulu a předloni v létě převzal západočeský tým již potřetí. V uplynulých dvou sezonách se mu s Viktorií dařilo v evropských pohárech. Vloni klub postupem do čtvrtfinále Konferenční ligy dosáhl na své maximum v soutěžích UEFA, letos na jaře došel do osmifinále Evropské ligy. V minulosti trénoval také Slavii, Bohemians, Baník Ostrava, Hradec Králové či Mladou Boleslav.
Čtyřiasedmdesátiletý kouč chce jako své asistenty k národnímu týmu Marka Bakoše a Jaroslava Plašila, uvedl server inFotbal.cz. Bakoš byl jeho spolupracovníkem v Plzni, Plašil v listopadu vypomáhal Köstlovi při jeho záskoku.
Fotbalisté v semifinále baráže přivítají v Praze Irsko. V případě postupu by ve finále hrála opět doma buď s Dánskem, nebo Severní Makedonií.