TikTok smazal některé falešné účty, které měly ovlivňovat volby v Česku.
3. 10. 2025 – 12:53 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Sociální síť TikTok smazala některé z falešných účtů, které měly za cíl ovlivnit volby v Česku.
Učinila tak po podnětu od Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ). Zástupci sociální sítě to dnes sdělili ČTK. Na stovky účtů, které šíří například proruský obsah namířený proti EU či NATO a obhajující ruskou invazi na Ukrajinu, upozornil na konci září server Deník N. TikTok také uvedl uvedl, že nenalezl důkazy, které by potvrzovaly, že by dané účty tvořily ucelenou síť nebo byly součástí skryté vlivové operace.
TikTok uvedl, že i nadále důkladně prověřuje informace od ČTÚ a dalších příslušných orgánů a partnerů a bude nadále sledovat a narušovat činnost jakéhokoliv aktéra, který se snaží klamat uživatele jejich platformy. "Podrobnosti o sítích, které jsme rozbili, zveřejňujeme v našem Centru transparentnosti a naše zjištění sdílíme s příslušnými orgány, včetně ČTÚ," uvedli zástupci sociální sítě.
"TikTok Českému telekomunikačnímu úřadu odpověděl na zaslané podněty týkající se účtů, u nichž vzniklo podezření na neautentické chování a koordinovanou aktivitu. TikTok nás informoval, že prověřil všechny účty, na které nás výzkumníci upozornili. U některých z nich vyhodnotil podněty jako oprávněné a účty byly odstraněny," řekla Deníku N mluvčí ČTÚ Tereza Meravá. Podle informací serveru TikTok smazal desítky účtů ze stovek nahlášených.
Od začátku srpna TikTok v Česku zabránil více než 7,3 milionu falešných lajků, 1,3 milionu falešných žádostí o sledování a vytvoření více než 26.000 spamových účtů. Také odstranil 46 účtů, které se vydávaly za kandidáty nebo volené představitele v České republice. Firma posiluje specializované týmy a podobná opatření zavádí před volbami i v jiných zemích.
Sociální síť dlouhodobě zakazuje placenou politickou reklamu. Účty, které patří vládám, politikům nebo politickým stranám, nemohou využívat reklamní ani monetizační funkce a podléhají zvláštním pravidlům vzhledem k jejich roli ve veřejném zájmu. Jedinou výjimku tvoří oficiální orgány dohlížející na volby - jako například volební komise, které mohou spouštět reklamy výhradně za účelem šíření zásadních informací pro voliče.
Na činnost falešných účtů na TikToku upozornila iniciativa IT odborníků Centrum pro výzkum online rizik. Jejich analýza odhalila téměř tři stovky propojených účtů, které vzájemným sdílením a komentováním uměle zvyšují svůj dosah dohromady až na miliony zhlédnutí týdně. Podle Josefa Šlerky z Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy tyto falešné účty nebudou mít zásadní vliv na férovost voleb, řekl dříve ČTK.