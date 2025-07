Světelný meč Dartha Vadera jde do aukce. Cena vás ohromí!

24. 7. 2025 – 13:29 | Zpravodajství | Alex Vávra

Světelný meč Dartha Vadera, použitý v nejslavnějších scénách původní trilogie Star Wars, míří poprvé do aukce. Ikonická rekvizita, která se objevila v Impérium vrací úder a Návratu Jediho, může nového majitele přijít až na tři miliony dolarů.

Poprvé za téměř padesát let od premiéry slavného Impéria vrací úder se na aukční pódium dostává jeden z nejikoničtějších předmětů v dějinách kinematografie – světelný meč Dartha Vadera. Tato vzácná filmová rekvizita, kterou fanoušci Star Wars znají z nejslavnějších scén původní trilogie, byla doposud uchovávána v soukromé sbírce. Nyní má jeden jediný sběratel možnost zapsat se do dějin – pokud bude ochoten zaplatit až tři miliony dolarů.

Světelný meč se poprvé objevil v závěrečných scénách filmu Impérium vrací úder z roku 1980. Právě s touto zbraní Darth Vader během dramatického duelu v Městě v oblacích usekne Lukeovi Skywalkerovi ruku – těsně předtím, než mu prozradí šokující pravdu o jejich pokrevním poutu. Rekvizita se později znovu objevila i ve filmu Návrat Jediho z roku 1983. Používal ji herec David Prowse, který Vadera ztvárnil na plátně, a rovněž Bob Anderson, jeho kaskadérský dvojník. Hlas Dartha Vadera samozřejmě propůjčil James Earl Jones, ale právě Prowse a Anderson byli ti, kdo s mečem skutečně bojovali.

zdroj: Profimedia.cz

Podle společnosti Propstore, která zářijovou aukci pořádá, byl meč zhotoven z rukojeti blesku britského tiskového fotoaparátu. Následně byl upraven pomocí plastových úchytů, elektrických vodičů a obvodové desky se zvětšovacími čočkami pocházejícími z běžné kalkulačky. Při natáčení byla na vrchní část připevněna dřevěná čepel, která umožňovala sehrát choreografické bojové scény. V postprodukci pak byla nahrazena ikonickým rudým paprskem – efektem vytvořeným kombinací rotoskopie a tehdy revolučních vizuálních triků. V dnešní podobě má rekvizita v místě čepele krátký imbusový šroub.

„Dochované originály světelných mečů z původní trilogie jsou nesmírně vzácné a Propstore má tu čest nabídnout tento historický artefakt veřejnosti,“ uvedl provozní ředitel Brandon Alinger. „Jde o artefakt na úrovni svatého grálu – sběratelský předmět, který by si zasloužil místo v těch nejlepších světových kolekcích.“

zdroj: Profimedia.cz

Z filmového plátna do dražební síně

Aukce se uskuteční v září v Los Angeles, ale ještě předtím se meč vydá na světové turné. V srpnu bude vystaven v Londýně, New Yorku a Beverly Hills. Společnost Propstore touto cestou nabídne fanouškům možnost obdivovat jednu z nejvýznamnějších filmových relikvií ještě předtím, než zmizí za zavřenými dveřmi některé luxusní sbírky. Vaderův meč však nebude jedinou atrakcí aukce. Do dražby jdou také další slavné filmové předměty: bič a opasek Indiany Jonese z filmu Poslední křížová výprava, neuralyzér z filmové série Muži v černém a dokonce i Sauronova přilba z Pána prstenů: Společenstva Prstenu. Každý z těchto předmětů má odhadovanou hodnotu mezi 250 000 a 500 000 dolary. Přesto je to právě světelný meč, který má být zlatým hřebem celé události.

zdroj: Profimedia.cz

Propstore už má s dražbami ze světa Star Wars zkušenosti. V roce 2022 vydražila 22palcový model stíhačky X-wing, který byl použit při natáčení filmu Nová naděje. Tento kousek, přímo navržený Georgem Lucasem, se prodal za více než 2,3 milionu dolarů. Úspěch takových aukcí jen posiluje předpoklad, že Darth Vaderův meč překoná i tuto částku.

Přestože první film Star Wars vznikal s relativně skromným rozpočtem 11 milionů dolarů, stala se z něj kulturní a obchodní lavina. Jennifer Levasseur v roce 2019 ve Smithsonian magazínu připomněla, že právě díky prodeji hraček, figurek a dalších předmětů vznikl zcela nový model filmového podnikání. „Stovky milionů dolarů, které Nová naděje a její suvenýry vynesly, umožnily financování dalších dvou dílů – Impéria vrací úder a Návratu Jediho,“ uvedl Smithsonian. Podle filmového teoretika Jasona Scotta z Arizonské státní univerzity představovala i knižní adaptace filmu průlomový přístup ke vnímání publika – jako lidí, kteří svět filmu chtějí prožívat daleko za hranicemi kina. Aukce světelného meče je tedy nejen událostí pro sběratele, ale i připomínkou toho, jaký vliv měla tato sága na celý svět popkultury. V září se ukáže, kolik je někdo ochoten zaplatit za kus historie, který kdysi bojoval se silou – a navždy změnil filmový vesmír.