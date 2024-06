Švédští milovníci české pivní kultury provozují v Malmö dvě hospody zvané Pivo

Hned dvě hospody s českým názvem Pivo lze navštívit ve městě Malmö na jihu Švédska. Založili je švédští nadšenci, kteří byli nespočetněkrát v Česku a kterým učarovala česká pivní kultura. Objednat si hosté mohou hladinku, šnyt nebo mlíko a na jídelním lístku nechybí klasický utopenec ani nakládaný hermelín.

"Česká a švédská pivní kultura se hodně liší," řekla ČTK servírka jedné z restaurací v ulici Västergatan v centru Malmö. "Ve Švédsku třeba nemůžete zákazníkovi, když dopije, hned postavit na stůl nové pivo. Podle našich nařízení se ho musíte nejdřív zeptat. Ale snažíme se přiblížit českým zvyklostem, jak jen to jde," dodala.

Zaměstnanci restaurací jezdí každoročně na kurz do Česka, aby se naučili pivo čepovat a získali další znalosti. "Byli jsme v Brně, v Praze a teď je v plánu Plzeň," uvedla servírka.

I ve všední den je restaurace Pivo v osm hodin večer úplně plná, místo je jen "na stojáka" u pultu vedle dveří. Podle obsluhy hosty do restaurace láká především kvalita Únětického piva, které se tu čepuje. "Hořká a plná piva jako ta česká jsou ve Švédsku v poslední době stále více v oblibě, takže restaurace byla otevřena v pravý čas," podotýká obsluha.

Restaurace je vyzdobena českými rekvizitami z dob minulých. Na lampě nad barem je natažená čepice zmijovka, vedle níž je česká vlajka, plechová cedule Zákaz kouření a nápis Tady se o politice nemluví. Nad vchodem jsou zase zarámované obaly od cigaret značky Start a na stěnách se najde i stará mapa Česka či reprodukce obrazu Josefa Lady Rvačka v hospodě.

Nabídka jídel a nápojů na tabuli je převážně v češtině - co znamenají "plněné knedlíky" nebo "párky", se zákazníci dozvědí až z papírového jídelního lístku. Velké pivo vyjde na 89 švédských korun (191 Kč).

V hospodě je zdarma k dispozici průvodce po 25 minipivovarech v české metropoli s podtitulem Jak se vyhnout pití Staropramenu v Praze. K jeho spoluautorům patří zakladatelé podniku Benny Mårtensson a Martin Axén, kteří první Pivo otevřeli v Malmö v roce 2019.

Švédské hosty, kteří nejsou v podniku pravidelnými zákazníky, možná překvapí, že v restauraci nehraje hudba, jak je to ve Švédsku běžné. Mårtensson má ale v této záležitosti jasno. Chce, aby v hospodě byl slyšet jen hovor hostů a cinkání sklenic.

Nezvyklé pro švédskou hospodu je i to, že je na čepu jen jeden druh piva. Pokud je to pivo skvělé, podle Mårtenssona to stačí. Zákazníkům usnadní život, když podnik nabízí jen jednu značku piva, jeden typ červeného, bílého a šumivého vína a jedno teplé jídlo, říká.

Zatímco v jiných hospodách ve Švédsku je zvykem chodit si objednávat na bar, v hospodě Pivo naučili hosty, aby si objednávali u stolu. Restaurace je stejně tak malá, že se dá na obsluhu k pípě zavolat.

Klientela je různorodá - mezi hosty jsou muži i ženy ve věku zhruba od 20 do 60 let. Podle toho, jak se zdraví s číšníky, většina z nich není v podniku poprvé. Až na dvojici mladíků na baru, kteří mají před sebou panáky becherovky, pijí všichni pivo.