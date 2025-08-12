Superpohár UEFA pozná nového vítěze, bude jím PSG, nebo Kinského Tottenham
12. 8. 2025 – 14:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
O premiérový triumf ve fotbalovém Superpoháru UEFA se ve středu v Udine utká vítěz Ligy mistrů Paris St.Germain se šampionem Evropské ligy Tottenhamem, v jehož týmu působí brankář Antonín Kinský.
Francouzský celek přesně měsíc po nepovedeném finále na klubovém mistrovství světa v USA zaútočí na pátou trofej v tomto kalendářním roce. Jubilejní 50. zápas o Superpohár má výkop ve 21:00.
Svěřenci trenéra Luise Enriqueho letos ovládli francouzskou ligu, domácí pohár i Superpohár a poprvé také Ligu mistrů. Ve finále deklasovali 5:0 Inter Milán, vyšším rozdílem předtím nikdo "milionářskou" soutěž nevyhrál. Ve finále klubového šampionátu ale nečekaně jednoznačně podlehli Chelsea 0:3. Nyní je čeká další londýnský soupeř. Týmy se ještě nikdy v soutěžích UEFA neutkaly.
"Pokud jde o trofeje, chceme být připraveni zaútočit na všechny. Samozřejmě věříme, že můžeme všechny trofeje vyhrát a i v nové sezoně zopakovat předchozí počin, čímž bychom se zapsali do historie ve velkém stylu. Dodává nám to zvláštní motivaci," řekl webu UEFA trenér Enrique. "Cíl je stejný jako v minulé sezoně, tedy vyhrát vše," uvedl útočník Ousmané Dembélé.
PSG na rozdíl od Tottenhamu už o Superpohár hrál. V sezoně 1996/97 nestačil na Juventus, tehdy se hrálo na dva zápasy. Nyní se Pařížané mohou stát prvním francouzským mužstvem, které Superpohár ovládne.
Nepomůže jim už brankář Gianluigi Donnarumma, který chybí v nominaci na utkání. Mistr Evropy s Itálií z roku 2021 je na odchodu z klubu. PSG o víkendu angažoval Lucase Chevaliera z Lille za 40 milionů eur (téměř 979 milionů korun).
Tottenham triumfem v Evropské lize napravil dojem z jinak nepovedené sezony. V anglické lize skončil až sedmnáctý, tedy první nad čarou sestupu. Díky vítězství ve druhé nejvýznamnější pohárové soutěži nad Manchesterem United si zajistil start v Lize mistrů pro příští sezonu. Navzdory zisku první trofeje od roku 2008 u týmu skončil trenér Ange Postecoglou, jehož nahradil Thomas Frank.
"Paříž je nejlepší evropský tým. Vyhráli čtyři trofeje a na všech postech vypadají mimořádně silně. Na první soutěžní zápas je to fantastická výzva, ale samozřejmě si věříme. Do utkání půjdeme s jediným cílem: zvítězit. Nebereme ho jako test, ale jako duel dvou dobrých mužstev," uvedl dánský kouč.
"Je to další velký zápas a příležitost dosáhnout na další trofej. Moc dobře vím, co je Paříž za soupeře. Momentálně je jedním z nejlepších týmů na světě. Je to pro nás obrovská výzva," prohlásil španělský obránce či záložník Tottenhamu Pedro Porro.
Kinský obléká barvy "Kohoutů" od letošního ledna, kdy přestoupil z pražské Slavie. Na pohárové soupisce ale v uplynulém ročníku nefiguroval, proto se mezi vítěze Evropské ligy nepočítá.