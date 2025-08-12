Neznámý objekt prorazil střechu domu. Jde o objev, který přepisuje dějiny
12. 8. 2025 – 13:50 | Zpravodajství | Alex Vávra
Na obloze nad Georgií zazářila ohnivá koule a vzápětí prorazila střechu domu. Ukázalo se, že jde o meteorit starší než samotná Země – a jeho příběh je stejně fascinující jako děsivý.
Vypadalo to jako scéna z katastrofického filmu – obloha nad jihovýchodní částí USA se 26. června rozsvítila jasnou ohnivou koulí. Více než dvě stovky lidí hlásily záblesk na denním nebi, další slyšeli ohlušující ránu, kterou si mnozí spletli se zemětřesením. Pravda byla ale ještě šílenější: k Zemi přilétl vesmírný kámen o velikosti cherry rajčátka, který se ukázal být starší než samotná naše planeta.
Meteorit, který dostal jméno McDonough, prorazil střechu domu poblíž Atlanty, proletěl stropem i potrubím vzduchotechniky a nakonec vytvořil malý kráter v podlaze obývacího pokoje. Síla nárazu byla srovnatelná s výstřelem z těžkého kulometu – přitom šlo o objekt, který letěl rychlostí přes 47 tisíc kilometrů za hodinu. Část kamene se při dopadu rozpadla na prach a úlomky, které majitel domu nachází dodnes.
O 20 milionů let starší než naše planeta
Planetární geolog Scott Harris z University of Georgia získal 23 gramů z celkem 50 gramů úlomků a pustil se do analýzy. Pomocí optické a elektronové mikroskopie zjistil, že jde o běžný chondrit s nízkým obsahem kovů, který vznikl před 4,56 miliardy let – tedy zhruba o 20 milionů let dříve než Země. Podle Harrise pochází tento kus z hlavního pásu asteroidů mezi Marsem a Jupiterem a je spojen s rozpadem mnohem většího tělesa, k němuž došlo před asi 470 miliony let. NASA odhaduje, že původní meteorit měl průměr kolem jednoho metru a v atmosféře se rozpadl na menší kusy. Přesto byl dost rychlý a těžký na to, aby způsobil viditelnou destrukci. Místní obyvatelka z Jižní Karolíny popsala jeho průlet jako ohňostroj, jiní si mysleli, že se třese zem.
Malý kámen, velké varování
Ačkoli McDonough způsobil jen lokální škody, Harris upozorňuje, že i malé meteority mají velký význam pro výzkum. Jejich složení, rychlost a dynamika nám pomáhají pochopit chování mnohem větších a potenciálně nebezpečných asteroidů. Vzpomeňme, že ještě nedávno hrozil asteroid 2024 YR4 s pravděpodobností zásahu Země přes tři procenta, než se riziko vrátilo na nulu.
Meteority jsou v Georgii vzácné – McDonough je teprve 27. zaznamenaným případem v historii státu a teprve šestým, jehož pád lidé přímo viděli. Díky moderním technologiím a pozorné veřejnosti se však daří zachytit a nalézat více těchto vesmírných poslíčků. Jak Harris varuje, jednoho dne může k Zemi přiletět mnohem větší kus. A pak už půjde o víc než o díru ve střeše.