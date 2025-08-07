Supermarkety klamou důchodce – přijdete na jejich trik sami?
7. 8. 2025 – 12:43 | Zprávy | Anna Pecena
Při každé „super slevě“ vám mohou z kapsy mizet důchodové koruny – obchodní řetězce totiž často manipulují s původní cenou. Přečtěte si, jak se nenechat napálit a kde opravdu ušetřit. Důchodci, tuhle past pro vás musíme odhalit.
Skrytá manipulace s cenami: sleva může být jen iluze
Nedávný článek upozorňuje, že některé obchodní řetězce využívají psychologické triky a umělé zvyšování cen před „slešným“ obdobím. Sleva se pak počítá třeba z ceny zvýšené o pár korun ještě před týdnem – ale i tak média a prodejny vyhlásí „super výhodu“. Častým případem jsou elektronické cenovky, které umožňují smazat historii skutečné ceny. Spotřebitel si pak ani neuvědomí, že letos platí víc než loni.
158 pokut za falešné slevy: kdo zaplatil?
Česká obchodní inspekce (ČOI) v roce 2024 udělila celkem 158 pokut prodejcům za špatné uvádění slev podle § 12a zákona o ochraně spotřebitele. Nejčastěji padaly sankce na Kaufland, Billa, Penny Market nebo Lidl – většina pokut i dosahovala stovek tisíc korun. Řetězce totiž nabízely slevy z ceny, která nikdy předtím nebyla běžná. Podle soudů musí sleva vycházet z nejnižší zaznamenané ceny za posledních 30 dní. Pokud ne – jde o klamání zákazníka, což ČOI pravidelně trestá.
Proč senioři ztrácejí nejvíc?
Důchodci nakupují pod tlakem zvyků – pořád aspoň jednou týdně tytéž výrobky, v tom samém obchodě. Nezmění kupon, nezkontrolují ceny online. Dara firmám: pár haléřů nahoře na uzeninách, rohlících nebo jogurtech se složí. A junior s aplikací nebo letákem si poznámkový list udělá – seniorovi nakonec chybí nástroj a čas sledovat změny. Výsledkem? Časté přeplácení za položky základního košíku.
Jak se nenechat napálit: konkrétní kroky
-
Sledujte online historii cen, ideálně v aplikacích nebo porovnávačích – sleva musí být oproti nejnižší ceně z posledních 30 dnů, ne proti doporučené či uměle navýšené.
-
Porovnávejte více letáků, abyste viděli, jestli sleva je opravdu výhodnější než běžná cena v jiném řetězci.
-
Nakupujte u menších prodejců a na trzích, kde se reklama a marketing slev nehoní – cenová transparentnost je tam většinou férovější.
-
Zkoušejte privátní značky, často jde o stejné zboží jako značkové, ale cenově níže – kvalita odpovídá a často se neskrývá jen sleva.
VAROVÁNÍ: Nenechte se přesvědčit výrazným červeným nápisem „sleva“, pokud neznáte, jak se vyvíjela cena v posledních týdnech. ČOI i soudy jednoznačně říkají: sleva musí být vypočítána z nejnižší reálné ceny předchozích 30 dnů – jinak je klamavá a můžete být obětí taktiky, kterou sami obchodníci v České republice pravidelně odsuzují.
ZÁVĚREM:
Pár minut strávených porovnáváním letáků nebo kontrolou historie cen může ušetřit desítky až stovky korun každý měsíc. Důchodci, nestůjte na místě – buďte o krok napřed. Vaše peníze si zaslouží být v bezpečí, ne v podivné „slešné“ pasti obchodních triků.