Šulc se upsal Lyonu na čtyři roky, Plzeň může dostat přes 245 milionů korun

5. 8. 2025 – 12:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Český fotbalový reprezentant Pavel Šulc přestoupil z Plzně do Lyonu, kde podepsal smlouvu do roku 2029.

Sedminásobný francouzský mistr na svém webu oznámil, že Viktoria obdrží za čtyřiadvacetiletého ofenzivního univerzála 7,5 milionu eur (přes 184 milionů korun), i s bonusy může odstupné vyšplhat až na 10 milionů eur (více než 245 milionů korun). Z případného dalšího Šulcova přestupu by Plzeň inkasovala patnáctiprocentní podíl.

Šulc minulý měsíc poprvé vyhrál novinářskou anketu Zlatý míč pro nejlepšího českého fotbalistu. Plzni pomohl zkraje nové sezony k postupu přes Servette Ženeva z 2. předkola Ligy mistrů, což týmu zajistilo minimálně start v hlavní fázi Evropské ligy.

V uplynulé ligové sezoně Šulc zaznamenal 15 gólů a devět asistencí a byl nejproduktivnějším hráčem soutěže.

"V první řadě si hrozně vážím toho, co jsem s Viktorkou prožil. Mám s klubem titul, zahrál jsem si úžasné zápasy v Evropě a nikdy nezapomenu na vztah s fanoušky, kteří byli skvělí. Chtěl bych všem moc poděkovat za podporu," uvedl Šulc na webu Viktorie, kam přišel v deseti letech.

Plzeň se bez něj musí obejít už v úterním prvním utkání 3. předkola Ligy mistrů na hřišti skotských Rangers.

"Pavel odehrál fantastickou sezonu, ve které byl nejen nejlepším hráčem celé ligy, ale získal po zásluze i Zlatý míč. Měli jsme férovou dohodu, že v případě atraktivní nabídky pro něj i pro klub dostane zelenou k odchodu," řekl předseda představenstva a generální ředitel Viktorie Adolf Šádek.

"Pavel nám výrazně pomohl postoupit přes 2. předkolo Ligy mistrů a přišla na něj adekvátní nabídka z týmu hrajícího jednu z top 5 soutěží v Evropě, což je v naší přestupové strategii dlouhodobý cíl. Pro náš klub odvedl fantastickou práci, vypracoval se do klíčové role a nyní nastal správný čas, aby ochutnal špičkové zahraniční angažmá," dodal.

Z české ligy, v níž nastupoval také za Jablonec, České Budějovice a Opavu, Šulc odchází s bilancí 177 utkání a 44 branek.

"Jasně jsme si s panem Šádkem řekli, že nabídka musí být pro obě strany zajímavá a z velkého klubu hrajícího prestižní soutěž. To vše Lyon splňuje, hodně o mě stál jeho trenér, takže se nyní vše dotáhlo," prohlásil odchovanec Toužimi.

Lyon obsadil v minulé sezoně francouzské ligy šestou příčku a zajistil si postup do ligové fáze Evropské ligy. V červnu byl kvůli finančním problémům přeřazen do druhé ligy, ale uspěl s odvoláním a bude hrát nadále nejvyšší domácí soutěž. Až do konce listopadu se musí obejít bez hlavního kouče. Portugalec Paulo Fonseca dostal v březnu devítiměsíční distanc za konflikt s rozhodčím.