Studená sprcha! Svatba nebude, modelka z Bacheloru dostala místo slibu kopačky

15. 5. 2025 – 6:00 | Magazín | BS

Ještě před několika měsíci si pochvalovala své štěstí, najednou přišel nepříjemný šok

Past vedle pasti! Nejenže Daniela Hájková neuspěla v reality show Bachelor a nezbývalo jí než sledovat, jak mistra dokonalého vyfoukla jiná, ještě k tomu se jí zhroutil i vlastní vztah.

Vypadal přitom velmi nadějně: Dvojice byla zasnoubená a svatba už se pomalu začínala chystat. Před nějakým čtvrtrokem Daniela ještě zářila štěstím a nemohla si partnera vynachválit.

„Opravdu, je to tak. Našla jsem svého parťáka do života, kompletní balíček, muže, bez kterého si to už neumím představit. Jsem zamilovaná a vděčná. Opatrujte se a lásku pro všechny,“ psala v tu dobu na sociálních sítích.

Nakonec to ale nedopadlo. Ke svatbě nedojde, pár se rozešel a Daniela se musí na chvíli stáhnout do ústraní, aby se z toho vzpamatovala: „Zasnoubená už nejsem. On se rozešel se mnou. Ten, když se rozhodne, tak nepovolí. Každý svého štěstí strůjce. Omlouvám se, že to nedopadlo,“ řekla pro TV Nova.

„Na nějaký ten měsíc už potřebuju detox od sociálních sítí a celkově všeho, Prosím, sděluji to všem přítomným u mě na profilu, včetně těm, se kterými mám rozjetou jakoukoliv spolupráci. Slibuji, až poté povstanu z popelu jako fénix, vše doženu,“ dodala pak ještě na Instagramu. Inu, už se nemůžeme dočkat.