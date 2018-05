Stropnický v politice končí. Bude velvyslancem v Izraeli

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Ministr zahraničí v demisi Martin Stropnický by se měl brzy stát velvyslancem v Izraeli. Informaci přinesl server Aktuálně.cz na základě informací z prostředí vlády i hnutí ANO. O tom, že Stropnický se znovu stane českým velvyslancem, mluvil nedávno i prezident Miloš Zeman

Web uvádí, že odchod Stropnického do čela ambasády v Izraeli již schválila vláda v demisi. "Ano, bude velvyslancem v Izraeli. Stropnický se rozhodl sám, bylo to jeho rozhodnutí, že už nechce být ministr," potvrdil podle Aktuálně.cz jeden z členů vlády v demisi. Podle rýsující se dohody o vytvoření koaliční menšinové vlády ANO a ČSSD by mělo křeslo ministra zahraničí připadnout sociální demokracii.

Odchodu jednašedesátiletého Stropnického nebude bránit ani prezident Miloš Zeman, který o plánech šéfa diplomacie hovořil minulý týden v rozhovoru pro TV Nova. "Martin Stropnický, pokud jsem správně informován, má sám zájem z této funkce (ministra zahraničí) odejít a rád by se stal velvyslancem," řekl Zeman. "A protože velvyslanci jsou v kompetenci prezidenta republiky, předpokládám, že mu vyhovím," dodal.

Podle Aktuálně.cz se Stropnický chystá brzy oznámit, že chce definitivně skončit v politice. Kromě funkce ministra a místopředsedy vlády v demisi je také místopředsedou hnutí ANO. O nástupci Stropnického v Černínském paláci není jasno, spekuluje se o europoslanci ČSSD Miroslavu Pochem.

Českým velvyslancem v Izraeli je od roku 2014 Ivo Schwarz. Standardní doba pro výkon funkce jsou čtyři roky. Stropnický v diplomacii působil v devadesátých letech. Byl velvyslancem v Portugalsku, Itálii a ve Vatikánu. V minulé koaliční vládě ČSSD, ANO a KDU-ČSL vedl resort obrany.