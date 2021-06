Aktualizováno: Střelba na Vinohradech. V Bělehradské ulici muž postřelil pracovnici úřadu práce

V Bělehradské ulici v Praze dnes postřelil útočník zaměstnankyni úřadu práce. Žena zraněním podlehla. Policisté pachatele vypátrali v centru Prahy.

(AKTUALIZOVÁNO, 15:26) Kriminalisté v Praze vypátrali muže, který je podezřelý z dopolední střelby na úřadu práce v Bělohradské ulici. Podle informací serveru iROZHLAS.cz policisté muže zadrželi při zásahu v centru Prahy v ulici Palackého. Postřelená žena odpoledne svým zraněním podlehla, informovala policie.

(14:19, původní zpráva) V Bělehradské ulici v Praze okolo jedenácté hodiny postřelil neznámý útočník zaměstnankyni úřadu práce. Žena má velmi vážná zranění, informovala mluvčí záchranné služby. Útočník je na útěku.

Policie se domnívá, že by mohlo jít o Jiřího Dvořáka. Po tom je vyhlášeno pátrání, a to kvůli podezření, že poleptal ženu ve středních Čechách. Celou budovu úřadu zkontrolovali policisté z Útvaru rychlého nasazení. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová řekla pro Českou televizi, že v budově muže nenašli a všichni pracovníci úřadu budou vyslechnuti policií.

Záchranáři zraněnou zaměstnankyni úřadu práce resuscitovali a následně odvezli do vinohradské nemocnice. Zraněné bylo asi 50 let.

Mluvčí pražských policistů Eva Kropáčová informovala, že ke střelbě došlo okolo jedenácté hodiny. „Útvar rychlého nasazení na místě provádí kompletní prohlídku celé budovy,“ řekla pro iROZHLAS.cz. Po muži pátrá i vrtulník.

Podle policie je pachatelem muž ve věku okolo 60 let, má černou tašku přes rameno a na hlavě kšiltovku. Policie později na twitteru uvedla, že by mohlo jít o Jiřího Dvořáka. Po tom je od úterý vyhlášeno pátrání v souvislosti s poleptáním ženy ve středních Čechách. Kriminalisté varovali, že může být ozbrojený a nebezpečný. Pohybuje se ve vozidle Hyundai Santa Fe modré barvy s poznávací značkou 3AZ 7292.

„Muž je podezřelý z napadení ženy ve středních Čechách, kdy na ni zaútočil leptavou látkou a následně zmizel,“ informovala policie.

Server Echo24 píše, že Dvořák v pátek měl údajně zaútočit na svou bývalou kolegyni před budovou Area Vodochody v Odoleně Vodě. S touto ženou měl mít nevyřízené účty z minulosti a se svým bývalým zaměstnavatelem se soudil. Při pátrání po Dvořákovi došlo k výbuchu a byl zraněn policista. „Policisté prováděli vstup do bytu v pražské Libni, kde měl tento muž na dveřích nainstalovaný nástražný střelný systém,“ píše se v policejní tiskové zprávě.

„Prosíme veřejnost o pomoc. Pokud víte, kde by se tento muž mohl nacházet, volejte na linku 158. Nepokoušejte se ho zadržet, muž může být ozbrojený a nebezpečný,“ řekla Kropáčová. Další zranění na místě podle ní nejsou.

Policisté vyzvali řidiče a potenciální svědky, kteří se pohybovali v okolí Bělehradské ulice okolo 10:45, aby se ozvali na linku 158.

Útočník se podle policie může nacházet na území Prahy nebo i ve Středočeském kraji. Výzvu k veřejnosti proto policisté směřují do celé České republiky.

„Je to lidská tragédie, je mi to velice líto, nenacházím slova. Doufejme, že policie rychle vyšetří, co se stalo,“ řekl pro iROZHLAS.cz generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon.

„Mohu potvrdit, že dnes v dopoledních hodinách byla postřelená jedna ze zaměstnankyň Kontaktního pracoviště ÚP ČR pro Prahu 2 a 3 v Bělehradské ulici. Na místě je zaměstnancům k dispozici psychologická pomoc, celou věc šetří Policie ČR,“ potvrdila serveru iROZHLAS.cz mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková. Úřad je zavřený z bezpečnostních důvodů.