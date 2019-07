Streamování porna za sebou zanechá tolik CO2 jako celé Česko

MAGAZÍN - Magazín autor: Pavel Jégl

Chcete zachránit planetu? Tak se ovládněte a tolik nestreamujte.

Receptů na záchranu planety je hromada. Některé jsou chytřejší, jiné hloupější.

Je jen na vás, kam zařadíte ten, ke kterému se dopracovali francouzští výzkumníci.

Sex a emise

Streamování online pornografie za sebou v celosvětovém měřítku zanechá zhruba takové množství oxidu uhlíku jako industriální stát velikosti Belgie nebo Česka. Dospěla k tomu studie francouzského think-tanku Shift Project.

Výzkumníci, vedení expertem na počítačové modely Maxime Efoui-Hessem, se zabývali energetickou bilancí a emisními důsledky online videí. Zjistili přitom, že online videa ročně emitují 300 milionů tun uhlíku. Z toho padne téměř 27 procent na vrub pornografických snímků.

Výzkum shrnuje zpráva Climate Crisis: The Unsustainable Use of Online Video (Klimatická krize: Neudržitelné používání online videí) – tady ve formátu PDF. Vyplývá z ní, že digitální technologie se na emisích skleníkových plynů podílejí čtyřmi procenty. A to je dokonce větší podíl než ten, který připadá na dopravní letectví.

Shift Project přitom upozorňuje, že trend zvyšovat kvalitu videí do roku 2025 emise ze streamování zdvojnásobí. (Odhad samosebou platí jen pro modelovou situaci, ve které bychom nevyráběli čistší energii než v současnosti – na což zpráva neupozorňuje.)

Jak to funguje

Soubory, které při streamování stahujeme, jsou uloženy na aktivních, chlazených serverech. Data se přenášejí sítí do routeru, odkud se technologií Wi-Fi přemístí do našich elektronických přístrojů. A přitom se spotřebovává energie – ve větší míře než při přehrávání souborů, které máte uloženy ve svém přístroji.

Výzkumníci ze Shift Project proto v závěru zmíněné zprávy navrhují, aby byl digitální sektor bedlivěji zkoumán z hlediska emisí.

Vyplývá snad z jejich výzkumu, že by se lidé, zejména enviromentální aktivisté, měli vzdát streamování porna v HD kvalitě? Anebo porno nestreamovat vůbec? Případně nestreamovat cokoli?

Nějak přece planetu zachránit musíme!

A co s tím dělat

Tak radikální v Shift Project nejsou. Doporučují však omezit streamování v High Definition přenosu (HD rozlišení s nejméně 921 600 body), zvažovat, kdy je potřebné a kdy dává smysl. Dále radí nestreamovat opakovaně stejné soubory, ale přehrávat je z vlastního zařízení.

"Ani z pozice klimatických změn a udržitelného rozvoje nestojí otázka tak, zda máme být pro či proti pornografii, telemedicíně anebo Netflixu. Měli bychom se však vyhnout nadměrnému užívání služeb, které ohrožuje vzácné zdroje," píše se ve shrnutí zmíněné zprávy.

Nasnadě je otázka, co je nadměrné a co je běžné. Ze statistik každopádně vyplývá, že v roce 2017 si uživatelé přehráli na 79 miliard pornoklipů či pornofilmů (nejen streamovaných). To je 11 klipů na každého obyvatele planety, včetně kojenců.