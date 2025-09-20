Dnes je sobota 20. září 2025., Svátek má Oleg
20. 9. 2025 – 10:37 | Zprávy | Anna Pecena

Evropské fondy mohou překvapivě pomoci i peněženkám důchodců - podívejte se, zda i vám
senioři a dotace | zdroj: AI DALL-e
Věříte, že dotace z Evropské unie jsou jen na velké projekty, které se vás netýkají? Nesmysl! I vy jako senior nebo seniorka můžete čerpat výhody—skrze obecní programy, krajské granty nebo sociální projekty. Tahle pozitiva vám v průměru ušetří stovky až tisíce korun ročně, pokud víte, kam sáhnout.

Kde všude EU fondy pomáhají seniorům

  • Sociální služby a zdravotní péče – Program IROP (Integrovaný regionální operační program) už podpořil vznik geriatrických ambulancí a stacionářů pro seniory. To znamená lepší přístup k péči blíž domovu, méně cest a méně doplácení.

  • Komunitní projekty pro aktivní stáří – Projekty jako „Aktivní senior“ podporují spolky, setkávání, kulturní a sportovní akce pro seniory napříč pohraničními regiony. To není jen o zábavě – je to o zůstat aktivní, snížit samotu a zlepšit zdraví. 

  • Dotace pro seniorská uskupení a neformální péči – Programy, které financují vzdělávací semináře, poradenství nebo podporu pečujících členů rodin. Například projekt „Podpora neformálních pečujících v rodinách“ umožňuje seniorům i pečujícím získat odbornou pomoc či dopravu k lékaři nebo do komunitních center. 

Jak konkrétně můžete ušetřit díky EU projektům

  1. Méně výdajů za dopravu a lékaře

    Pokud se nový geriatrický stacionář otevře blízko vašeho bydliště, nemusíte platit za dálkové cesty do jiného města. To znamená méně nákladů na cestovné, méně času ztraceného v dopravě.

  2. Nízké nebo žádné vstupné na kulturní a sportovní akce

    Když se zapojí obec nebo kraj do dotačního schématu pro seniory, často získáte slevy či dokonce volné vstupné na akce, které tento projekt financuje. Setkání, kurzy, workshopy – všechno může být levnější, když program dostane peníze z EU.

  3. Bezplatné nebo dotované služby včetně péče o zdraví

    Semináře, zdravotní prohlídky, rehabilitace, někdy i poradenství jsou nabízeny zdarma nebo za zlomek ceny, pokud je projekt financován z fondů EU.

Co musíte udělat, abyste těch výhod mohli využít

  • Prohlédněte si weby krajů, obcí – hledejte granty či výzvy „podpora seniorů“, „sociální služby seniorů“.

  • Sledujte MPSV / Ministerstvo práce a sociálních věcí – na stránkách najdete informace o dotacích a projektech EU právě pro seniory. 

  • Ptejte se ve vašem městě či obci – třeba existuje projekt, ale není výrazně propagovaný, takže o něm nevíte.

Důchod není konec peněz – může to být začátek využívání toho, co EU politika nabízí, pokud víte jak. Čím dřív začnete sledovat, co je ve vaší lokalitě, tím víc ušetříte.

