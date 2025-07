Sting a Iggy Pop míří na Colours of Ostrava, festival začne ve středu

14. 7. 2025 – 8:10 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

V industriálním prostředí ostravských Dolních Vítkovic ve středu začne festival Colours of Ostrava.

Potrvá čtyři dny. Po 25 letech to bude poslední ročník pod vedením jeho zakladatelky a umělecké ředitelky Zlaty Holušové, která organizační tým opouští. Hlavními hvězdami 22. ročníku budou Sting, The Chainsmokers, Iggy Pop nebo kapely Justice a Snow Patrol. Podle žebříčku deníku The Guardian festival patří mezi 35 nejlepších evropských festivalů.

"Hudební program nabídne 120 kapel a je průřezem toho nejlepšího, co jsme v poslední době viděli," uvedla už dříve Holušová. V programu nebudou chybět ani čeští a slovenští interpreti. Například na hlavní scéně vystoupí Ben Cristovao, Calin a také J.A.R. Těšit se návštěvníci mohou i na Dana Bártu a Illustratosphere, Janu Kirschner a Bez ladu a skladu ze Slovenska nebo na Marcella a Vladimira 518 se speciálním projektem se zpěvákem 7krát3 (Štěpán Hebík), což bude jedna z festivalových premiér.

Po osmi letech se na hudební přehlídku vrací Janáčkova filharmonie Ostrava. Tentokrát v jejím doprovodu vystoupí korejský skladatel a multiinstrumentalista Čung Če-il, který je známý díky hudbě k seriálu Hra na oliheň nebo k filmům Parazit či Mickey 17. Návštěvníky festivalu čeká spojení šedesátičlenného orchestru, autorské hudby a výpravné projekce studia Fluks.

Na festival se chystá i prezident Petr Pavel. Ve funkci hlavy státu na něj zatím jezdil pravidelně. V roce 2023, kdy byl zvolen prezidentem, vystoupil v debatě sekce diskusního fóra Meltingpot, o rok později byl na festivalu soukromě. Letos bude opět jedním z hostů Meltingpotu. Součástí sobotního programu bude jeho rozhovor s moderátorkou Lucií Výbornou.

Do Dolních Vítkovic se na Metingpot chystají dvě stovky hostů z celého světa. Z USA přicestuje genetik Nir Barzilai nebo psycholožka Deirdre Barrettová. Z Dánska přijedou nositel Nobelovy ceny za chemii Morten Meldal nebo koučka Phaedria Marie St.Hilaireová. Z českých osobností se můžou lidé kromě prezidenta těšit na Danu Drábovou, Tomáše Břínka alias TMBK, Tomáše Šebka nebo Pam Rabbit.

Festival s rozpočtem okolo 300 milionů korun je součástí portfolia kulturních akcí Rockaway Arts, do nějž patří například také Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Divizi investiční skupiny Rockaway Capital, která se věnuje podpoře a propagaci významných kulturních a uměleckých akcí v Česku, vede investiční partner Jan Jírovec. Letošní ročník je poslední pro jeho zakladatelku Zlatu Holušovou, která opouští post programové ředitelky. Na její pozici nastupuje dramaturg Filip Košťálek.

"Pravdou zůstává, že Colours of Ostrava jsem předala, co jsem mohla, a po čtvrtstoletí, kdy se mi s mými kolegy podařilo dostat náš region na světovou mapu výjimečných kulturních událostí, je čas užít si vše bez stresu a napětí, které akce s sebou pro pořadatele přináší," uvedla sedmašedesátiletá Holušová.