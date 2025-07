Jiří Krampol musel zase do špitálu: "Zájem publika mě drží při životě"

14. 7. 2025 – 8:00 | Magazín | Jiří Rilke

Oslava, na kterou se legendární herec velmi těšil, se musela odložit.

Zdraví už zkrátka neslouží jak za mlada, to se nedá nic dělat. Legendární Jiří Krampol v pátek oslavil 87. narozeniny – respektive chtěl oslavit, jenže mejdan se musel přesunout, protože herec musel do nemocnice. Opět bylo potřeba odsát vodu, která se mu hromadí v organismu, píše Blesk.

„Nic mi není!“ deklamuje sám Krampol. „V mém věku snad není nijak zvláštní, že mám některé neduhy,“ dodal.

„Mejdan jsme posunuli. Ale popřála mi spousta lidí, děkuju. Jiní už ani mezi námi nejsou. Jako mí spolužáci z DAMU Abrhám, Sloup, Mrkvička a další. Já tady ještě jsem, tak prostě chodím o holích nebo jezdím na vozíčku. Nic na tom není,“ prozradil Blesku.

„Nemůžu žít s tím, že už mám jen koukat do zdi a nic nedělat, zájem publika mě drží při životě, rád vidím známé, rád si pokecám,“ svěřil se upřímně. „Hlavně mě nepohřbívejte!“ prosí.

Večírek ale bude stůj co stůj, Jiří se na něj zkrátka hrozně těší: „Sejdou se kamarádi, bude sranda, tak to mám rád. Dávno nejde o sklenku nebo kus řízku. Záleží mi na setkání. Lidé občas říkají, nenoste dárky, jen přijďte. Tak to je přesně ono. Nejvíc je, že vám někdo věnuje čas, že vás chce vidět, sejít se,“ pokyvoval Krampol.