ANO mírně posílilo, volby by vyhrálo před ODS a SPD

Sněmovní volby by v červenci vyhrálo hnutí ANO. Oproti červnu posílilo o jeden procentní bod a získalo by 30 procent hlasů. Druhá se drží ODS, její podpora naopak v meziměsíčním srovnání klesla asi o 0,6 procentního bodu na 15,5 procenta. Třetí by i nadále skončilo hnutí SPD, kterému by dalo hlas stejně jako před měsícem 12,5 procenta voličů. Uvádí to aktuální volební model agentury Median.

Průzkum nezahrnuje volební koalice z říjnových voleb, souhrnná podpora vládních stran podle Medianu činí 41 procent.

Do dolní komory by se v červenci dostalo sedm politických stran. Piráti by získali 10,5 procenta, což je ve srovnání s červnovým modelem o 1,3 procentního bodu méně. Oproti loňským sněmovním volbám by ve volbách uspěla ČSSD a mimo sněmovnu by naopak skončili lidovci. Podpora obou stran se ale pohybuje blízko pětiprocentní hranice, stejně jako u TOP 09 a STAN. Nelze tak spolehlivě určit, zda je podpora těchto stran nad pětiprocentní hranicí, či pod ní. Preference v posledním měsíci mírně vzrostly Starostům a nezávislým na 5,5 procenta. V červnu se hnutí potýkalo s výrazným propadem poté, co čelilo korupčnímu případu kolem někdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka.

„Hnutí ANO si udržuje vysokou podporu zejména mezi lidmi ve věku 65 let a více. ODS se těší vysoké podpoře zejména mezi podnikateli a lidmi ve věkové kategorii 55 až 64 let,“ uvedl Median. ANO má podle agentury i nadále největší voličské jádro. SPD nejčastěji podporují lidé se středoškolským vzděláním bez maturity a lidé ve věku 45 až 54 let. Piráti mají nejvyšší podporu u lidí od 25 do 34 let.

Téměř třetina respondentů by podle Medianu sice odevzdala svůj hlas ve sněmovních volbách, není ale pevně rozhodnutá o volené straně. Podpora stran se tak může i nadále dynamicky měnit.

Voleb by se v červenci určitě zúčastnilo 57,5 procenta respondentů a dalších 15,5 procenta to zvažuje. V loňských sněmovních volbách byla účast přes 65 procent. Určitě by nyní k volebním urnám nešla více než pětina dotázaných.

Průzkumu se mezi 8. červencem a 2. srpnem zúčastnilo 1005 respondentů starších 18 let.