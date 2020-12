Štědré Vánoce na Frekvenci 1 a speciální program na Silvestra

Frekvence 1 si připravila bohatou vánoční a silvestrovskou nadílku pro své posluchače. Těšit se mohou na Milionového Ježíška, hitparádu TOP 30 vánočních hitů či vánoční edici rubriky Tento song – Meky vybral, Meky prožil. Speciální program připravuje také na Silvestra a na Nový rok.

Milionový Ježíšek

Tento rok mohou posluchači zažít s Frekvencí 1 netradičně bohaté Vánoce. Ježíšek Frekvence 1 rozdává rovný milion korun na nákup vánočních dárků. Stačí napsat přes web rádia příběh, proč a komu chtějí splnit vánoční přání. A pak už jen čekají, až jim zavolá Ježíšek Frekvence 1. „Původně jsme chtěli vysněné vánoční dárky za milion našim posluchačům a jejich blízkým předávat osobně. Protože to však není možné v současné situaci, tak jsme jako náhradní řešení zvolili proplácení účtů za dárky. Použili jsme tak osvědčený koncept celoroční soutěže „Platím za vás“, která je velmi oblíbená mezi posluchači,“ vysvětluje Martina Říhová, výkonná ředitelka společnosti Active Radio.

TOP 30 vánočních hitů

K navození správné sváteční atmosféry a pohody patří neodmyslitelně vánoční songy. Frekvence 1 vyzývá posluchače, aby si sami zvolili, jaké vánoční songy mají nejraději. Hlasovat mohou pro své oblíbence prostřednictvím webu, a to od pondělí 7. prosince až do čtvrtka 17. prosince. Vybranou TOP 30 zahraje Frekvence 1 na Štědrý den, moderování se ujme dvojice Marta Jandová a René Hnilička. „Jsem moc ráda, že můžu spolumoderovat naše vánoční vysílání s Rendou Hniličkou. Vánoce od malička zbožňuji a hudba k nim patří. Těším se nejen na vysílání, ale i na výběr písniček našich posluchačů,“ prozradila oblíbená zpěvačka. Výsledná TOP 30 bude k přehrání také na webu.

Vánoční edice: Tento song – Meky vybral, Meky prožil

Známý zpěvák a skladatel Meky Žbirka vybírá každý den na Frekvenci 1 jednu písničku, jež uvádí poutavým vyprávěním příběhu. „I v mojí rubrice Tento song nastane předvánoční čas a vyberu pro vás světové vánoční skladby, které jsou legendární nebo zajímavé svým příběhem. Říká se, že každá pop-rocková hvězda má mít nějaký vánoční hit, tak se na to spolu podíváme,“ uvádí Meky Žbirka. Speciální vánoční edici si můžete poslechnout na Frekvenci 1 od pondělí 14. prosince do soboty 26. prosince.

Silvestrovský a novoroční program

Na Silvestra bude Frekvence 1 vysílat speciální hodinový díl Press klubu od 18 hodin s moderátorkou Helenou Šulcovou a imitátorem Petrem Jablonským. „Vždy jsem chtěla mít ve studiu současně Miloše Zemana, Andreje Babiše a Miroslava Kalouska a konečně to vyjde. Tak ostrá politická debata ještě v českém éteru neproběhla. Snad se chlapci pořádně připraví, aby si neudělali na konci roku ostudu. Určitě všichni poslouchejte! S Petrem Jablonským vám splníme i to, co vám žádný politik nedokáže ani slíbit,“ láká na poslech speciálu Helena Šulcová. Novým rokem slibuje Frekvence 1 provést posluchače rovněž netradičně…