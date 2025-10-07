Konečně romantické vyznání! Jitka Boho poslala vyvolenému vzkaz plný lásky
7. 10. 2025 – 8:20 | Magazín | Jana Strážníková
Mlžení, nejasnosti, tajnůstkaření a odtažitost jsou snad u konce, zbývá už jen láska.
Půvabná modelka a zpěvačka Jitka Boho měla v poslední době docela divokou horskou dráhu: Nejdřív rozpoutala uragán stromovitých metafor, když oznamovala rozchod se svým dlouholetým partnerem.
Mezi řádky přitom bylo znát, že už má někoho nového. Na veřejnost hned prosákly spekulace, že by mohlo jít o Lukáše Langmajera, který oznámil rozpad vztahu v prakticky tu samou dobu.
Když pak nově zamilované hrdličky viděli na společné dovolené, kde se k sobě náramně měly, už nebyl důvod nic skrývat. Jenže podivné mlžení pokračovalo dál, až ho nakonec rozsekl sám Langmajer s dojemným vyznáním.
„My dva, s námi oni, ti, kteří na fotkách nejsou, ale hluboko v nás ano. Příběh, který se začal odehrávat dávno předtím, než potkal jeden druhého. Možná kousek osudového, možná božího, podle chuti, podle výkladu. Jsme tu, jeden pro druhého, se vším, co k tomu patří. My dva, více říct netřeba,“ psal na Instagramu.
Jenže veřejná láska trvala sotva pár minut, než příspěvek zase bůhvíproč zmizel a Langmajer se opět vrátil k mlžení: „V předvečer oslav dodal jsem si odvahu, že řeknu, že dám dary okolí. Že vám všem sdělím, co mám a koho, ale pak mě napadlo, že je toho k 45. narozeninám možná mnoho. Co bych dával, až mi bude 50? Tedy proto malicherný, stárnoucí, budoucí oslavenec smazal post. Víc nic, vše stejně znáte,“ psal.
Krátce poté už se ale konečně odhodlala všechno odkývat i Jitka a od té doby zbývá už jen láska.
Která, zdá se, náramně kvete, protože dvojice právě zveřejnila novou společnou fotku, z níž spokojenost a jiskřivá náklonnost jen čiší.
„Naše první, první společná. A co se týče toho, co k tobě cítím, nedokážu to slovy popsat tak hezky jako ty, ale stačí pohled a víme... oba,“ cukruje Jitka u fotky.
