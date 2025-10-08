Dnes je středa 8. října 2025., Svátek má Věra
Počasí dnes 3°C Oblačno

Rozvod jí sluší! Jaký recept na mládí skrývá jedna z nejoblíbenějších hollywoodských hereček?

8. 10. 2025 – 18:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Rozvod jí sluší! Jaký recept na mládí skrývá jedna z nejoblíbenějších hollywoodských hereček?
zdroj: Profimedia
Sledovat v Google Zprávách

Rozvod očividně není konec, ale nový začátek – alespoň pro Nicole Kidman. Osmapadesátiletá herečka se po rozvodu ukázala na sociálních sítích zářivější než kdy dřív a fanoušci mají jasno: takhle dobře už dlouho nevypadala! Co stojí za jejím mladistvým vzhledem a energií, kterou by jí mohly závidět i o generace mladší ženy?

Oscarová herečka Nicole Kidman prožívá jedno z nejdůležitějších období svého života. Po devatenácti letech manželství podala žádost o rozvod s hudebníkem Keithem Urbanem. Podle zahraničních médií se zpěvák od manželky odloučil už začátkem léta, zatímco Nicole se snažila vztah zachránit. Dnes už ale působí smířeně  a možná i šťastněji než kdy dřív.

Nicol Kidman s dcerami Nicole Kidman se po rozvodu objevila po boku svých dcer – Sunday Rose a Faith Margaret.zdroj: Profimedia

Na svém Instagramu sdílela první snímky po rozvodu – pořízené během pařížského týdne módy na přehlídce Chanel. Po jejím boku stály i její dvě dcery, sedmnáctiletá Sunday Rose a čtrnáctiletá Faith, které jsou své matce stále více podobnější. Nicole na tuto akci zvolila jednoduchou, zato velmi svěží kombinaci bílé košile a džínů, která působila nenuceně elegantně  a podle fanoušků doslova zářila.

Charlie Sheen
Magazín
HIV, drogy a rock’n’roll: Jak si dnes žije kdysi velká hvězda Hollywoodu?

Nicole Kidman po rozvodu doslova rozkvetla

Hvězda oceňovaného dramatu „Moulin Rouge!“, která má na kontě i Oscara za film „Hodiny“, se na pařížské přehlídce objevila ve skvělé formě  s přirozeně zvlněnými vlasy, jemným líčením a úsměvem, který jako by hlásal: „Život začíná po padesátce.“ Nicole pózovala po boku nového kreativního ředitele Chanelu, Mathieu Blazyho, a působila uvolněně, elegantně a sebevědomě.

Na sociálních sítích se okamžitě strhla lavina obdivu. Komentáře jako „Rozvod nikdy nevypadal tak dobře“, „Nicole září víc než diamanty“ nebo „Tohle je opravdová definice ženské síly“ zaplavily její profil během několika hodin. Fanoušci se shodli, že herečka doslova omládla a její klidná energie i minimalistický styl jsou důkazem, že někdy je největším luxusem právě vnitřní svoboda.

profimedia-1043880904 Nicole Kidman na přehlídce dámské kolekce Chanel jaro/léto 2026 v rámci Pařížského týdne módy v Paříži.zdroj: Profimedia

Hollywoodská hvězda znovu spojuje své jméno s domem Chanel 

Nicole Kidman se znovu postavila do čela módní elegance – stala se ambasadorkou francouzského módního domu Chanel. Po letech spolupráce s různými luxusními značkami se tak vrací k ikoně, která ztělesňuje nadčasovost, ženskost a francouzský šarm.

Herečka neskrývala nadšení z nové etapy: „Jsem nadšená, že se mohu připojit k Chanelu právě v době, kdy Mathieu stojí v jeho čele a otevírá novou kapitolu v historii domu. Jako někdo, kdo si hluboce váží haute couture, se těším, co Mathieu vytvoří pro nejstarší stále fungující módní dům na světě,“ uvedla Kidman.

profimedia-1011476110
Magazín
Bývalá Spice Girl a její manžel vyhráli životní jackpot: Co stojí za rozhodnutím v hodnotě přes dvě miliardy korun?

Její návrat do rodiny Chanel působí symbolicky – nejen jako profesní spolupráce, ale i jako osobní restart. Nicole, která v posledních měsících prochází zásadní životní změnou, tak dává jasně najevo: život po rozvodu může být nejen nový, ale i krásně stylový.

Nicole Kidman tak znovu připomněla, že opravdové mládí nemá nic společného s věkem ani vráskami, ale s tím, když se žena po bouři dokáže znovu nadechnout a ještě si u toho nasadí rtěnku Chanel.

Tagy:
rozvod Hollywood celebrita Chanel módní značka herečka
Zdroje:
yahoo.com, People, Elle
Profilový obrázek
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

Předchozí článek

Stanjura: Babišovy výroky o rozpočtu hraničí s dezinformační kampaní

Nejnovější články