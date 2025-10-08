Rozvod jí sluší! Jaký recept na mládí skrývá jedna z nejoblíbenějších hollywoodských hereček?
8. 10. 2025 – 18:45 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Rozvod očividně není konec, ale nový začátek – alespoň pro Nicole Kidman. Osmapadesátiletá herečka se po rozvodu ukázala na sociálních sítích zářivější než kdy dřív a fanoušci mají jasno: takhle dobře už dlouho nevypadala! Co stojí za jejím mladistvým vzhledem a energií, kterou by jí mohly závidět i o generace mladší ženy?
Oscarová herečka Nicole Kidman prožívá jedno z nejdůležitějších období svého života. Po devatenácti letech manželství podala žádost o rozvod s hudebníkem Keithem Urbanem. Podle zahraničních médií se zpěvák od manželky odloučil už začátkem léta, zatímco Nicole se snažila vztah zachránit. Dnes už ale působí smířeně a možná i šťastněji než kdy dřív.
Na svém Instagramu sdílela první snímky po rozvodu – pořízené během pařížského týdne módy na přehlídce Chanel. Po jejím boku stály i její dvě dcery, sedmnáctiletá Sunday Rose a čtrnáctiletá Faith, které jsou své matce stále více podobnější. Nicole na tuto akci zvolila jednoduchou, zato velmi svěží kombinaci bílé košile a džínů, která působila nenuceně elegantně a podle fanoušků doslova zářila.
Nicole Kidman po rozvodu doslova rozkvetla
Hvězda oceňovaného dramatu „Moulin Rouge!“, která má na kontě i Oscara za film „Hodiny“, se na pařížské přehlídce objevila ve skvělé formě s přirozeně zvlněnými vlasy, jemným líčením a úsměvem, který jako by hlásal: „Život začíná po padesátce.“ Nicole pózovala po boku nového kreativního ředitele Chanelu, Mathieu Blazyho, a působila uvolněně, elegantně a sebevědomě.
Na sociálních sítích se okamžitě strhla lavina obdivu. Komentáře jako „Rozvod nikdy nevypadal tak dobře“, „Nicole září víc než diamanty“ nebo „Tohle je opravdová definice ženské síly“ zaplavily její profil během několika hodin. Fanoušci se shodli, že herečka doslova omládla a její klidná energie i minimalistický styl jsou důkazem, že někdy je největším luxusem právě vnitřní svoboda.
Hollywoodská hvězda znovu spojuje své jméno s domem Chanel
Nicole Kidman se znovu postavila do čela módní elegance – stala se ambasadorkou francouzského módního domu Chanel. Po letech spolupráce s různými luxusními značkami se tak vrací k ikoně, která ztělesňuje nadčasovost, ženskost a francouzský šarm.
Herečka neskrývala nadšení z nové etapy: „Jsem nadšená, že se mohu připojit k Chanelu právě v době, kdy Mathieu stojí v jeho čele a otevírá novou kapitolu v historii domu. Jako někdo, kdo si hluboce váží haute couture, se těším, co Mathieu vytvoří pro nejstarší stále fungující módní dům na světě,“ uvedla Kidman.
Její návrat do rodiny Chanel působí symbolicky – nejen jako profesní spolupráce, ale i jako osobní restart. Nicole, která v posledních měsících prochází zásadní životní změnou, tak dává jasně najevo: život po rozvodu může být nejen nový, ale i krásně stylový.
Nicole Kidman tak znovu připomněla, že opravdové mládí nemá nic společného s věkem ani vráskami, ale s tím, když se žena po bouři dokáže znovu nadechnout a ještě si u toho nasadí rtěnku Chanel.