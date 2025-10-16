Srbská chatka uprostřed Driny přežila víc než sedm povodní!: Malý dům nad řekou, který vzdoruje času
16. 10. 2025 – 15:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Takový nenápadný malý dům nad skalou – přesně jako ve známé písni. Jen s tím rozdílem, že tenhle opravdu existuje. Uprostřed rozbouřené řeky Driny v Srbsku stojí osamělý dřevěný domek na skále, který už více než půl století vzdoruje větru, dešti i proudu času. Jeho silueta působí křehce, téměř pohádkově, a přesto odolává každé další povodni, která se pokusí jej strhnout.
Tahle malebná dřevěná chatka poblíž města Bajina Bašta skutečně vznikla v roce 1968 z pouhé touhy pár kamarádů, plavců, vytvořit si útočiště na opalování přímo v řece. Skála, na které dnes stojí, byla už dříve využívána plavci jako odpočinkový bod mezi plaváním a právě tam začala myšlenka postavit jednoduchý přístřešek. Materiál pocházel často z okolí, dřevěné desky byly dokonce neseny po proudu z nedalekých skladů nebo dopravovány v lodích a kánoích, aby dosáhly ke skále.
Jak to začalo
Skála, na které stojí, leží téměř uprostřed toku Driny, blízko hranice mezi Srbskem a Bosnou a Hercegovinou. Podle místních vyprávění byla už dříve využívána plavci jako místo k odpočinku mezi plaváním. V létě roku 1968 bratři Milija a Milan Mandić spolu s několika přáteli rozhodli, že tam vybudují úkryt – jednoduchou dřevěnou chatku. Přiložili k tomu prkna, která byla částečně přinesena proudem řeky z blízkých skladů, případně dopravena loděmi a kánoemi, aby dosáhla ke skále.
Série zániků a znovupostavení
Chatka měla těžký start – začátkem podzimu, když přišel deštivý režim, byla první verze smyta proudem. Ale to nezastavilo místní nadšence. V létě 1969 zorganizovali skupinu mladých lidí, kteří chatku znovu postavili - používajíc tentokrát lehčí materiály a zkušenosti z předchozí konstrukce. Novější verze byly robustnější a lépe kotvené. Často byly celé stavby odneseny řekou, a poté, co je lidé dohledali vzdálené i kilometry po proudu, přitáhli je zpět a znovu obnovili.
Celkem byla chatka do roku 2019 zničena minimálně sedmkrát. Nová verze s betonovými nosníky byla postavena v roce 2011.
Proč je tak oblíbená
Od roku 1994, kdy byla založena Drina Regatta, se chatka začala objevovat v trase regaty a dostala se do pozornosti tisíců návštěvníků. Stala se jedním z nejfotografovanějších objektů v Srbsku a byla vybrána jako Photo of the Month v časopisu National Geographic. Média ji označují za „nejromantičtější domek na světě“.
Symbolika a duch místa
I když většina lidí vidí chatu jako drobnou stavbu na řece, její skutečný význam je mnohem hlubší: symbol vytrvalosti, tvůrčí energie a schopnosti obnovy. Přes opakované zhroucení a přírodní síly — řeka, bouře, povodně — se vždy našlo pár lidí, kteří ji znovu obnovili. A právě v tom spočívá její kouzlo: v tom, že i “malý dům nad řekou” může reprezentovat naději, odolnost a víru v to, že něco může přetrvat i tehdy, když všechno okolo kolabuje.