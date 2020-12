Petr Čech by se po půldruhém roce měl opět postavit do brány Chelsea

Fotbalový brankář Petr Čech v pondělí rok a půl po konci profesionální kariéry nastoupí za rezervní tým Chelsea v londýnském derby s Tottenhamem. Osmatřicetiletý bývalý český reprezentant bere svůj start jako nouzové řešení, ale je nachystán. Zápas mu zároveň může posloužit jako příprava pro případ, že by musel zaskočit za "áčko".

Plzeňský rodák, který v Chelsea působí jako poradce sportovního a technického úseku, se rozloučil s aktivní dráhou loni v květnu. V říjnu ho ale "Blues" kvůli koronavirové pandemii dopsali na soupisku pro anglickou ligu.

Pro Čechův pondělní start hraje roli několik faktorů. Fin Lucas Bergström nastoupil v sobotu za tým do 18 let a v klubu nechtějí, aby v rozmezí 48 hodin chytal dvě utkání. Chorvat Karlo Žiger je zase součástí "bubliny" A-týmu. V Chelsea působí ještě Francouz Sami Tlemcani, který ale z neznámého důvodu nebyl k sobotnímu ani pondělnímu zápasu nominován.

"Je to jeden z momentů v sezoně, ke kterému jsme moje zapojení do tréninkového procesu směřovali. Mladý brankář Lucas Bergström chytal v sobotu za tým U18 a nechceme riskovat možnost zranění, pokud by chytal dva zápasy během 48 hodin. Karlo Žiger je v bublině A-týmu a jelikož hrajeme v úterý na hřišti Wolves, nechceme ho vyndávat, protože v případě potřeby by si již nestihl udělat covidový test nutný k návratu," uvedl Čech pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Čech s A-týmem, který vede jeho bývalý spoluhráč Frank Lampard, pravidelně trénuje. V soutěži rezerv s názvem Premier League 2 mohou podle regulí nastoupit až čtyři hráči starší 23 let.

"Jsem v každém případě nouzové řešení, ale jsem připraven. Navíc jsem od finále Evropské ligy v Baku nehrál, takže je i pro mě výhoda, že odehraji jeden zápas a budu lépe připravený pro případ, ze bych musel nastoupit za první tým," dodal Čech, který po konci fotbalové kariéry několikrát chytal za Guildford v nižší anglické hokejové soutěži.

Nejúspěšnější období kariéry prožil Čech právě v Chelsea. Vyhrál s ní Ligu mistrů i Evropskou ligu, čtyřikrát Premier League, čtyřikrát Anglický pohár a Superpohár a třikrát anglický Ligový pohár. Kariéru zakončil rekordman v počtu startů za českou reprezentaci v Arsenalu.