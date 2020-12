Pešán se opřel do Hadamczikova vnuka. Zbláznil se z moci, reaguje rozčílený kouč

O Vánocích čeká hokejovou dvacítku tradiční mistrovství světa, Marcel Barinka u toho však nebude. Obránce německého Kolína nad Rýnem si chce v klubu vybojovat pevné místo a pozvánku do reprezentace odmítl. To rozlítilo trenéra A týmu Filipa Pešána, který se do mladého beka opřel na twitteru. Reakce bývalého kouče Aloise Hadamczika, který je zároveň hráčovým dědečkem, na sebe nenechala dlouho čekat.

"Tak tohle mi hlava nebere! Kde je, k čertu, česká hrdost? Vždycky budu bojovat za hráče, kteří upřednostní reprezentaci před svým komfortem a osobními zájmy," rozčiloval se během středečního večera na twitteru Filip Pešán. Reprezentačního kouče rozlítil přístup Marcela Barinky. Marcel Barinka upřednostnil boj o sestavu v německém Kolíně před reprezentací ČR na mistrovství světa U20 v Kanadě? Tak tohle mi hlava nebere! Kde je, k čertu, česká hrdost? Vždycky budu bojovat za hráče, kteří upřednostní reprezentaci před svým komfortem a osobními zájmy — Filip Pešán (@PesanFilip) December 2, 2020 Mladý obránce měl být jednou z opor na blížícím se mistrovství dvacítek, účast ale odřekl. V prosinci mu totiž začíná sezona v německém Kolíně nad Rýnem a český bek se chce zabydlet v novém klubu – reprezentační štace by znamenala měsíční pobyt mimo mužstvo. Tohle vysvětlení ale Pešánovi evidentně dostatečné nepřijde. I proto přišel nezvyklý veřejný útok přes sociální sítě. Slova kouče národního týmu ovšem nenechala klidným jednoho z jeho předchůdců Aloise Hadamczika. Ze zřejmých důvodů: Bývalý reprezentační lodivod je totiž dědečkem talentovaného beka. Na Pešána ostrá slova reagoval ve čtvrtek pro Sport.cz. "Zbláznil se z moci, kterou mu pan Král (prezident Českého hokeje) dal, a plete se do všeho. Jeho arogance už nezná mezí," nebral si zkušený trenér servítky. "Doporučoval bych mu nestarat se o Barinku, ale o to, aby mu hrála seniorská reprezentace. Od toho tam je," rýpl si Hadamczik. Ohlasy na sociálních sítích pak trenér národního týmu sklízí smíšené. Někteří s jeho názorem souhlasí, jiní jeho atak na mladého beka odsuzují. Jisté ale je, že i přes znovuotevření kaváren a restaurací spolu oba úspěšní trenéři na kávu jen tak nezajdou. Mohlo by vás zajímat Hokejové MS v Bělorusku si lze jen těžko představit, zřejmě se přesune do Ruska

Sestřičky v první linii dostaly od hokejistů skoro čtvrt milionu

Čeští hokejisté prohráli s Ruskem 0:3 a skončili na Karjale druzí