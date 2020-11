Lewis Hamilton sedmým titulem vyrovnal Schumacherův rekord

Pětatřicetiletý pilot mercedesu Lewis Hamilton si vítězstvím v Turecku zajistil sedmý titul mistra světa formule 1, a vyrovnal tak rekord legendárního Michaela Schumachera. Toho už v letošní sezoně připravil i o rekord v počtu vítězství.

I když to v deštivé loterii na istanbulském okruhu vypadalo všelijak, nevyhrál nakonec ani Lance Stroll, který poprvé v kariéře odstartoval z prvního místa a vedl přes polovinu závodu, ani Max Verstappen, který byl nejčastěji tipován na vítěze, a ani Sergio Perez, který se po celou dobu držel na druhém místě. Ve druhé polovině závodu dominoval jako obvykle Lewis Hamilton a svým desátým vítězstvím v sezoně a 94. v kariéře si definitivně zajistil sedmý titul světového šampiona.

Za malé vítězství můžeme označit třetí místo čtyřnásobného mistra světa Sebastiana Vettela, pro něhož jde v této zpackané sezoně o zatím nejlepší výsledek a první stupně vítězů po roce. Ne nadarmo byl zvolen jezdcem dnem - po Španělsku letos již podruhé.

Hamilton odstartoval do Velké ceny Turecka až z šestého místa, ale trpělivou jízdou na mokré a kluzké trati se v 37. kole dostal do vedení, které poté díky odvážné sázce na výdrž pneumatik uhájil. Nakonec zvítězil o 32 sekund před Sergiem Pérezem ze stáje Racing Point, jehož týmový kolega Stroll, který vedl do 35. kola, nakonec dojel až devátý.

Hamilton díky desátému vítězství v sezoně a celkově 94. v kariéře (Schumacher jich nasbíral 91, Vettel jako třetí v historické tabulce 53) vede tři závody před koncem průběžné pořadí s nedostižným náskokem 110 bodů před týmovým kolegou Valtterim Bottasem, který ho jako jediný mohl ještě o titul připravit. Finský pilot se závodem v Istanbulu protrápil a dojel až na 14. místě se ztrátou jednoho kola na vítěze.

Hamilton, který je také rekordmanem v počtu pole positions a umístění na stupních vítězů, šampionát poprvé ovládl v roce 2008 v týmu McLaren. Poté v letech 2014, 2015, 2017, 2018 a 2019 zvítězil s mercedesem, kterému letos pomohl k rekordnímu sedmému triumfu v Poháru konstruktérů za sebou.