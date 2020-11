Jednadvacítka míří na Euro. Pomohla jí skotská prohra v Řecku

Česká fotbalová jednadvacítka si příští rok zahraje na mistrovství Evropy, z kvalifikační skupiny postoupila z prvního místa díky tomu, že Skotsko prohrálo v Ŕecku 0:1.

Český výběr trenéra Karla Krejčího zakončil kvalifikaci už v pátek s bilancí šesti výher, tří remíz a jediné porážky. Na druhém místě, z nějž na Euro projde pět nejlepších celků z devíti skupin, skončilo se ztrátou jednoho bodu Chorvatsko. Skotsko, které jako jediné mohlo v případě dnešního vítězství z první příčky Čechy sesadit, skončilo o další dva body zpět třetí.

"Je to obrovská euforie. Čekali jsme na tenhle zápas už od pátku a nemohli jsme dospat. Jsme rádi, že se využila hned první šance a Řekové nám pomohli k postupu," připomněl v nahrávce pro média od FAČR záložník Michal Sadílek, že i kdyby Skotsko zvítězilo, měli by Češi šanci postoupit ještě z druhého místa.

"Postup z prvního místa nikdo nečekal, protože jsme do skupiny šli ze třetího koše. Jsem rád, že se to povedlo a nemusíme se dívat na další soupeře, jestli by to vyšlo z druhého místa," uvedl brankář Martin Jedlička. "Je to jeden ze splněných snů a je jen škoda, že jsme se na ten zápas (Řecko - Skotsko) nemohli koukat spolu a oslavit to, ale i tak je to super," prohlásil.

Po čtyřleté přestávce

Jednadvacítka se na mistrovství Evropy představí po čtyřleté přestávce a soupeře pro základní skupinu se dozví při losu 10. prosince. Naposledy si na Euru čeští fotbalisté zahráli v roce 2017 v Polsku, kde nepostoupili ze základní skupiny. V roce 2019 národní tým neuspěl v kvalifikaci.

"Jsem nadšený a pyšný na všechny, kteří se na tom podíleli," prohlásil Krejčí. "Je potřeba si uvědomit, že to byla velmi vyrovnaná skupina a až do posledního kola prakticky čtyři týmy hrály o postup. Asi mi to dojde až později, ale dosáhli jsme fantastického úspěchu," dodal.

Šampionát v Maďarsku a Slovinsku se původně měl hrát obvyklým systémem, ale kvůli pandemii koronaviru se formát změnil. Nově se šestnáct účastníků od 24. do 31. března utká ve čtyřech základních skupinách, z nichž vždy dva nejlepší celky projdou do osmičlenného play off, které se uskuteční od 31. května do 6. června.