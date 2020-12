Čeští hokejisté zdolali Švédsko 4:1, přesto skončili na Channel One Cupu poslední

Čeští hokejisté porazili na závěr Channel One Cupu Švédsko 4:1, přesto skončili po prvním bodovém zisku na posledním čtvrtém místě. Švédové sice v Moskvě vedli od 13. minuty po brance Jonatana Berggrena v přesilové hře, ale ve druhé třetině otočili výsledek Radan Lenc, debutující Matěj Blümel a obránce Daniel Gazda. Výsledek dovršil 56. minutě další bek Pavel Pýcha. Švédové ztratili naději na turnajové prvenství.

Třetí díl Euro Hockey Tour čeká český tým od 11. do 14. února na Švédských hrách. V tabulce série jsou Češi druzí s devíti body poté, co v neděli po třech porážkách v řadě zabrali.

"Nemyslím, že výkon byl o tolik odlišný od předchozích zápasů. Byly to spíš maličkosti, které dnes byly jiné než v utkáních minulých. Například buly, naše oslabení, kluci byli poctiví, pomáhali si... Pomohla nám i přítomnost Adama Zbořila, který je ryzí centr, takže i na tom postu jsme trochu posílili," řekl kouč Filip Pešán v on-line rozhovoru s novináři.

Jako desátý se dočkal debutu na turnaji pardubický útočník Blümel, který si nakonec připsal vítěznou branku. Povedlo se mu tak skórovat při premiéře podobně jako ve čtvrtek proti Finsku (3:4) Lukáši Jaškovi i Dominiku Lakatošovi.

Do první šance zápasu se dostal Jašek, který ve čtvrté minutě dorážel před Lindbäckem po Nestrašilově přihrávce zpoza branky. Po vyloučeních Košťálka, Mašína a Rouska dostali Švédové příležitost hrát nejdříve devět sekund a pak i 76 sekund v pěti proti třem. Češi to sice ubránili, ale ve 13. minutě se Švédové v pokračující klasické přesilovce prosadili.

Po Rasmussenově tečované pokusu ztratil Hrubec puk z dohledu a do odkryté branky dorazil puk Berggren. V dalším oslabení při vyloučení Adama Zbořila Hrubec zasáhl při další Berggrenově příležitosti a u dorážky Frödéna mu pomohla pravá tyč.

"Docela dobře jsme začali, ale byla škoda, že pak nás zbrzdila vyloučení a dodala křídla Švédům. Bylo docela dost práce. Jsem rád, že jsme vyhráli. Že jsem mohl klukům pomoct a kluci pomohli mně, že dali čtyři góly. To je hned jednodušší," řekl gólman Šimon Hrubec, který pomohl k vítězství 27 úspěšnými zákroky.

Na začátku druhého dějství se dostal sám před Hrubce Berglund, ale s bekhendovým blafákem neuspěl. Lindbäcka prověřil Zbořil, na druhé straně zahrozili Pettersson či Kempe. Ve 25. minutě Češi vyrovnali. Po Zbořilově přihrávce překonal švédského gólmana bekhendovým zakončením Lenc.

Pešánův tým byl při chuti. Vzápětí musel Lindbäck krýt Blümelovu střelu a při Kempeho trestu pálil při první české přesilové hře Košťálek. Potom byli zase aktivnější Švédové, jenže Hrubec příležitosti Petterssona a Karlströma zlikvidoval a neuspěl ani Holm.

V 36. minutě Češi se štěstím stav otočili. Blümelovu přihrávku na Kodýtka Holm vychýlil, ale puk se do branky dostal od Dahlbeckovy brusle. Vzápětí při Vitáskově vyloučení trefil Pääjärvi pravou tyč. Naopak 38 sekund před druhou pauzou se radovali Češi. Nestrašil nabil za pravý kruh Gazdovi a ten se při druhém reprezentačním startu radoval z premiérové branky.

"Na brankovišti stál výborně Dmitrij Jaškin. První moment byl, že jsem přijel za klukama a ptal se ho, jestli to netečoval on. On říkal, že netečoval. Samozřejmě jsem byl rád, byl to i důležitý gól pro nás, protože jsme odskočili Švédům před koncem druhé třetiny," radoval se Gazda.

V úvodu závěrečné části šel pykat Jaškin a Pešanův tým opět v oslabení odolal. Hrubec si poradil s Rasmussenovým pokusem. Češi soupeře ale do velkých šancí nepouštěli nebo byl na místě spolehlivý Hrubec, a přestože nevyužili druhou přesilovku po špatném střídání Švédů, drželi bezpečný náskok.

V čase 55:23 dovršil výsledek Pýcha, jenž zpoza branky vyjel, u levé tyče zakončil a o Lindbäckův beton skóroval. Stejně jako Gazda slavil první gól v druhém vystoupení v národním týmu.

"Výborně se ukázali mladí hráči, myslím, že to všechno si sedlo. Mně se každopádně líbilo, že tým měl po celý turnaj tvář, která se nijak výrazně neměnila. Šli jsme podle nějakého plánu, samozřejmě jsme první dva zápasy bohužel nezvládli, ale dnes jsme byli odměněni vítězstvím," dodal Pešán.