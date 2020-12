Český fotbal za dva roky nejspíš přijde o jedno místo v pohárech

Po čtvrtečním závěrečném kole základních skupin fotbalové Evropské ligy je velmi pravděpodobné, že české kluby za dva roky přijdou o jedno místo v pohárech a budou mít ve hře jen čtyři zástupce. Po výsledkově neúspěšném večeru tuzemské týmy v žebříčku národních koeficientů UEFA dál výrazně ztrácejí na 15. místo, které jako poslední znamená pět celků v evropských soutěžích.

K dotažení elitní patnáctky by zbylý český zástupce v jarní části pražská Slavia musela dojít v Evropské lize až do závěrečných kol vyřazovací fáze.

Česko v žebříčku před posledním kolem základních skupin evropských pohárů ztrácelo na 15. místo 2,825 bodu a manko ve čtvrtek skoro vůbec nesnížilo. Dokonce znovu kleslo o jednu příčku a přezimuje na 19. pozici. Ve čtvrtek uspěl pouze Liberec, který připsal bod za domácí bezbrankovou remízu s Crvenou zvezdou Bělehrad. Sparta prohrála s AC Milán 0:1 a Slavia utrpěla debakl 0:4 v Leverkusenu (ve skupině ale skončila druhá).

České týmy v žebříčku ztrácejí na aktuálně patnáctý Kypr, který už svého zástupce v jarní fázi nemá, 2,75 bodu. To je v přepočtu sedm výher, případně šest vítězství a dvě remízy. Za výhru v hlavní fázi pohárů se připisují dva body, za remízu jeden. Zisk se pak dělí počtem zástupců v pohárech, v českém případě pěti.

Aktuálně se hraje o nasazení pro přespříští sezonu 2022/23. V ročníku 2021/22 má ještě český fotbal nadále jistotu pěti účastníků v pohárech, neboť se po minulé sezoně těsně udržel v patnáctce. V úvodu tohoto ročníku se ale tuzemské kluby propadly až na 21. místo.

Slavia by k dotažení elitní patnáctky musela na jaře dojít až do závěrečných kol Evropské ligy. Pražané by museli uhrát 14 bodů, což je po vydělení pěti 2,8 bodu, a zároveň pod sebe vedle Kypru dostat další tři přímé konkurenty, kteří ještě mají ve hře rovněž jednoho zástupce - šestnácté Srbsko, sedmnácté Švýcarsko a osmnácté Řecko.

Český šampion by musel uhrát aspoň o sedm bodů více než Crvena zvezda, o dva více než Bern a o bod více než Olympiakos Pireus. Zároveň by tuzemské kluby nesměl předstihnout nikdo z nižších příček, především dvacáté Chorvatsko, které bude mít na jaře ve hře Dinamo Záhřeb.

Pokud se české kluby nedokážou do elitní patnáctky vrátit, v přespříští sezoně budou hrát poháry jen ve čtyřech a přijdou o jedno místo v kvalifikaci Ligy mistrů. Do prestižní soutěže by šel pouze šampion, zbylou trojici by čekala Evropská konfederační liga, která bude mít premiéru od příštího ročníku. V sezoně 2021/22 do ní půjdou dva z pěti českých zástupců, první dva celky z domácí ligy čeká kvalifikace Ligy mistrů a jeden tým pak Evropská liga.

Oproti minulé sezoně se ale českým týmům v pohárech daří mnohem víc. V tomto ročníku uhrály 25 bodů, což je v porovnání s konkurenty v boji o 15. místo nejvíce. Tuzemské kluby však doplácejí na hodně nepovedený minulý ročník, v němž získaly jen 12,5 bodu. Překvapivě nejvíc bodů z české pětice zatím letos uhrál Liberec, který prošel do skupiny Evropské ligy přes tři předkola. Dohromady získal 9,5 bodu, zatímco druhá Slavia 8,5.