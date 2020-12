Dobrý záměr, katastrofální provedení: Premiér kritizoval inzerát propagující očkování

Za katastrofální označil premiér Andrej Babiš (ANO) inzerát ministerstva zdravotnictví k propagaci očkování. Ministr Jan Blatný (za ANO) si podle něj má sehnat pořádné marketéry. Dodal, že ministerstvo má s propagací očkování zpoždění.

Ministerstvo zdravotnictví si tento týden zadalo novinový inzerát, ve kterém uvádí důvody, proč by se lidé měli nechat očkovat proti onemocnění covid-19. Zároveň v něm odmítá nepravdivá tvrzení o očkování. Kritici inzerátu poukazovali na nepovedenou grafickou podobu inzerátu i na jeho nevhodnou formu.

Vedoucí katedry Marketingové komunikace a public relations na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy Denisa Hejlová na twitteru napsala, že titulky inzerátu mohou působit tak, že vypadá jako zaměřený proti očkování. V textu jsou podle ní chybně zopakované dezinformace. Lidé si je tak podle ní zapamatují i s tím, že byly podepsané ministerstvem zdravotnictví. Kritizovala také obrazovou podobu inzerátu. "Jehla lidi vystraší, vzbuzuje nepříjemné emoce. To je odradí od přečtení textu," napsala.

Ministr Blatný ráno na tiskové konferenci na dotaz na tuto kampaň odpověděl, že na ni má i pozitivní ohlasy. "Slyšel jsem i pozitivní hodnocení, že to sice není nejhezčí obrázek, ale že je dobře, že se něco děje. Držel bych se spíše tohoto hodnocení," uvedl Blatný.

@ZdravkoOnline Určitě jste to mysleli dobře. Proč je to tedy špatně? pic.twitter.com/VpUDceGdL9 — Denisa Hejlova (@DenisaHejlova) December 10, 2020

Velká profesionální kampaň, na kterou resort dostal z rozpočtu 50 milionů korun, bude od ledna. Čeká se na zadání a vyhodnocení veřejné zakázky. Současnou menší kampaň s inzeráty a spoty v rádiích podle Blatného dřívějšího vyjádření připravili zaměstnanci ministerstva.

Babiš novinářům řekl, že úkolem ministerstva zdravotnictví je přesvědčit lidi, aby se nechali očkovat. "Musí připravit nějakou kampaň. Doufejme, že bude vypadat jinak než ten inzerát, který jsem viděl, který byl úplně katastrofální," poznamenal. Dodal, že volal Blatnému, aby si našel pořádné marketéry. "Abychom se nemuseli za to stydět," řekl.

Zároveň poznamenal, že ministerstvo zdravotnictví má s kampaní k očkování zpoždění. "Ale samozřejmě stát není firma, takže všechno je složité, nejdřív to posoudí právníci, poté se soutěží, ale už by to mělo být v procesu. Samozřejmě už to mělo být dávno venku, protože máme plno fake news," řekl. Zopakoval, že očkování nebude povinné a jde o ochranu zdraví lidí.

Koordinátor očkování Zdeněk Blahuta řekl, že očkování proti koronaviru, které se plánuje na příští rok, bude jednou z nejnáročnějších logistických operací v dějinách českého a československého zdravotnictví. Do očkování se zapojí desítky organizací, mimo jiné ministerstvo vnitra, kraje, armáda, distributoři léčiv a zdravotnická zařízení.

Blahuta zopakoval, že první dodávky vakcín by měly být v Česku v lednu. Protože se zřejmě bude jednat o vakcínu, která vyžaduje skladování a převoz při velmi nízkých teplotách, počet očkovacích center bude zpočátku omezen. Podle Blahuty se dá rovněž očekávat, že v první fázi bude mít zájem o očkování více lidí, než pro kolik bude mít Česko vakcínu k dispozici.

V prvním čtvrtletí by mělo Česko dostat očkovací látky asi pro 1,1 milionu lidí. Vláda ve schválené očkovací strategii rozhodla, že první budou očkováni lidé nad 65 let a mladší nemocní s vážnými chorobami. Jen seniorů je podle poslední statistické ročenky přes 2,13 milionu, tvoří tak pětinu obyvatel republiky. Proto bude podle Blahuty potřeba stanovit priority i v rámci už vybraných skupin.

Česko má objednanou prostřednictvím společných smluv Evropské unie vakcínu proti covidu-19 pro 6,9 milionu obyvatel. V případě zájmu může doobjednat očkovací látky až pro 16 milionů lidí. Očkování bude hrazené z veřejného zdravotního pojištění a bude dobrovolné.

Sasko zmírnilo karanténní pravidla pro přeshraniční pendlery

Německá spolková země Sasko již nebude trvat na karanténě pro přeshraniční pendlery, kteří dříve prodělali nemoc covid-19 a kteří se následně dostali do kontaktu s nakaženými. Mírnější opatření se týká i Čechů, kteří do Saska dojíždějí za prací. Bavorsko zatím na karanténě u již vyléčených pendlerů po kontaktu s nemocnými trvá. Český velvyslanec v Německu Tomáš Kafka přístup Saska oceňuje, spokojená je i šéfka Asociace pendlerů České republiky Zuzana Vintrová.

V Německu jsou do povinné karantény posíláni lidé, kteří se setkali s nakaženými. V takovém případě mají nárok na nemocenskou. Pro české pendlery ale karanténa znamená, že nedostávají plat a ani nemocenskou. Z hlediska německých ustanovení, kdy tito pracovníci nejsou v zemi trvale hlášeni k pobytu, jsou totiž považováni zároveň za zdravé pro výplatu nemocenské a za rizikové pro další dojíždění za prací.

Sasko ale nyní postoj změnilo a nově vychází z předpokladů Institutu Roberta Kocha, že uzdravení mají v těle dostatečné množství protilátek proti koronaviru. Pokud tedy pendleři budou bezpříznakoví, nemusí je saské úřady posílat do karantény. Odpovědnost bude v takovém případě přenesena na pendlery, případně na jejich lékaře.

Německá policie v Sasku pokutuje Čechy zkracující si cestu

Německá policie v Sasku pokutuje české občany, kteří si místo delší cesty po českém území zkracují trasu přes Německo. České velvyslanectví v Berlíně o problému ví a české veřejnosti doporučuje, aby se takových cest raději vyvarovala. Spolková policie ale sdělila ČTK, že průjezd přes Sasko je pro české občany možný bez porušení karanténních nařízení, pokud německé území co nejrychlejší cestou opět opustí a jízdu nepřeruší například kvůli nákupům.

"Týká se to hlavně Šluknovského výběžku. Pokuty dosahují i 150 eur (4000 korun). Podle saské policie v tomto případě nejde o tranzit, ten jinak zůstává nadále možný," uvádí ministerstvo zahraničí. "Doporučujeme Německo objíždět!" dodává.