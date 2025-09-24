Spor se vyostřuje! Režiséra Adamce prý unesl Dalibor Gondík: "Nechápu, co ta paní začala roztáčet"
24. 9. 2025 – 9:00 | Magazín | BS
Spor nabírá obrátky a vyskytuje se v něm nová slavná tvář.
Drama okolo režiséra Jiřího Adamce se vyostřuje: Adamcova přítelkyně Veronika Maschková obviňuje Adamcovu manželku, Janu Adamcovou, že Jiřího de facto unesla, když ho pod falešnou záminkou vylákala ven z kavárny a proti jeho vůli odvedla pryč.
Ono odlákání pryč měl prý provést známý herec Dalibor Gondík.
Podle Maschkové měl Adamec strach, že ho Jana chce zbavit svéprávnosti kvůli Alzheimerově chorobě, kterou trpí. Nechtěl proto prý zůstávat v bytě, kde s Janou tráví čas, a místo toho se uchýlil do hotelu.
„Jirka na stole nechal všechny své věci – mobil, peněženku s doklady, brýle, diář, klíče od našeho bytu... Prostě vše! Podařilo se mi zkontaktovat se s ním a stačil mi rychle říct, že ho unesli a že se bojí, co s ním chtějí udělat. On nemá jak ani koho poprosit o pomoc,“ tvrdí Maschková.
Sám Gondík připouští, že režiséra opravdu ven odvedl, únos se ale prý nekonal: „Vůbec nic v tom nehledejte. Řeknu to stručně – třicet let se s Jirkou kamarádíme a naposledy jsem ho viděl nedávno, když jsem s ním točil povídání kvůli smrti Jiřího Bartošky. Jsme kamarádi jak s Jirkou, tak s Janou. S Karlem Gottem jsme jim svědčili také na svatbě,“ uvedl pro Blesk.
„Proč Jirka nechal na stole svoje doklady a klíče, to opravdu netuším, a ani jsem to nevěděl,“ dodal.
Zda Adamce odvedl na Janin popud, už odpovídat nechtěl: „K tomuhle vám nemám opravdu co říct. Pochopte. Mohu jen zopakovat, že jsme všichni dobří přátelé. A opravdu nechápu, co ta paní začala roztáčet...“
„Paní Maschková zneužila mého muže i moji rodinu, teď i média, a vše je řešeno v trestní rovině. Na úroveň paní Maschkové se nebudu snižovat a vyvracet její výmysly,“ uvedla Adamcová pro Blesk.
Onen strach ze zbavování svéprávnosti má mimochodem oporu v realitě: Podle Blesku už totiž Adamcová provedla první právní kroky, protože se bojí, že by Adamcovu postupující chorobu mohl někdo využít a například ho nechat něco podepsat.
A to, že se nejedná o zrovna chudou rodinu a neuvážený podpis by se proto mohl opravdu brutálně vymstít, je taktéž nabíledni.
Právník Adamcovy manželky pak pro eXtra.cz popsal pohled své klientky: Podle Adamcové to byla naopak Veronika, kdo režiséra unesl pryč z bytu, kde se mu dostávalo potřebné lékařské péče.
„Manželka si pak vzala manžela zpátky,“ dodal právník.