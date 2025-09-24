Ukrajina by podle Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky celé své území
24. 9. 2025 – 8:26 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ukrajina by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi, a možná by mohla zajít i dál.
Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN. Je to výrazný posun oproti dřívějším výzvám Trumpa k tomu, aby Kyjev učinil územní ústupky Rusku výměnou za mír, píše agentura AP. Za velký posun Trumpova slova označil také Zelenskyj, jehož země od roku 2022 čelí ruské vojenské invazi.
Zelenskyj po společném jednání ocenil zapojení amerického prezidenta do řešení konfliktu a uvedl, že s Trumpem hovořil o ruské ekonomické situaci, kterou označil za velmi špatnou. Podobná slova použil v příspěvku i Trump, který uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin a "Rusko jsou ve velkých ekonomických potížích", a Ukrajina by toho měla využít a jednat.
Trump podle agentury Reuters dnes také uvedl, že Rusko by mělo zastavit válku. "Vztah s Putinem bohužel nic neznamenal. Rusko už tři a půl roku bezcílně bojuje ve válce, kterou by skutečná vojenská velmoc měla vyhrát za méně než týden," pokračoval americký prezident v příspěvku. Šéf Bílého domu doplnil, že USA budou dál dodávat zbraně NATO, které s nimi bude moci nakládat tak, jak bude chtít.
Do řešení rusko-ukrajinské války by podle Zelenského mohla vstoupit i Čína. "Bez Číny je Putinovo Rusko nic. Čína však příliš často mlčí a drží se stranou, místo aby jednala ve prospěch míru," řekl podle agentury AFP ukrajinský prezident. Ten také dodal, že se Moskva USA bojí a vždy jim věnuje pozornost, a že spoléhá na kroky Ameriky, které přimějí Rusko k míru.
Zelenskyj podle AFP doplnil, že Putin se snaží pomocí svých dronů a letadel otestovat slabá místa NATO, aby zjistil, zda jsou její členové dobře připraveni a zda NATO reaguje. Reagoval tím na incident z 10. září, kdy Polsko zaznamenalo 19 případů narušení vzdušného prostoru ruskými drony, z 13. září, kdy do rumunského vzdušného prostoru pronikl ruský dron a z 19. září, kdy tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor a setrvaly v něm 12 minut.
Server BBC označil Trumpův nejnovější příspěvek na jeho sociální síti za možný pokus oživit mírová jednání, která stagnují měsíc po summitu s Putinem na Aljašce. BBC připomíná také Trumpovy předchozí výroky, kdy trval na tom, že situace na Ukrajině je zoufalá a že Zelenskyj nemá pro vítězství správné karty.