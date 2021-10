Spolu a STAN věří, že Zeman je pověří složením vlády. Babiš chce zůstat ve Sněmovně

Místopředseda Starostů Petr Gazdík věří, že prezident Miloš Zeman bude vyžadovat pro pověření sestavováním vlády 101 podpisů.

Na základě výsledků sobotních voleb podpisy může dát dohromady koalice ODS, TOP 09 a lidovců Spolu s Piráty a Starosty. Gazdík v této souvislosti zmínil možnost ukázat prezidentovi parlamentní většinu. V dnešním diskusním pořadu Prima a CNN Prima News Partie Terezie Tománkové poukázal na to, že koaliční strany mají většinu nejen ve Sněmovně, ale i v Senátu. Podle předsedy lidovců Mariana Jurečky je možné vládu sestavit do Vánoc.

„Věřím, že Zeman nebude chtít, abychom ukázali, že jsme parlamentní demokracie,“ uvedl Gazdík. Podobně se vyjádřil i předseda lidovců Marian Jurečka. Věří však v dohodu s prezidentem, je podle něj „ale možné využít sílu“. Zopakoval, že očekává, že prezident bude dodržovat Ústavu ČR. Místopředseda ODS Martin Kupka později uvedl, že nechce vyhrožovat a neví, zda se prezident nechystá vystoupit.

Složit ve Sněmovně většinu bude chtít podle dosavadního šéfa Sněmovny za ANO Radka Vondráčka i hnutí Andreje Babiše. Uvedl, že premiér a jeho hnutí nechce „dělat žádné triky a protahování“. Babiš podle něj spolustraníkům řekl, že ANO dá jednu jasnou nabídku, a když to nikam nepovede, nebude jednání protahovat. „Platí, že máme nejvíc mandátů, je to sice o jeden, ale je to mandát,“ konstatoval.

Nemocný Zeman dnes v prohlášení zveřejněném mluvčím Hradu Jiřím Ovčáčkem poblahopřál vítězům sněmovních voleb a zvoleným poslancům bez ohledu na jejich příslušnost k politickým stranám. Volby vyhrála koalice Spolu tvořená ODS, KDU-ČSL a TOP 09, druhé skončilo vládní hnutí ANO. Zeman už dříve uvedl, že pověří jednáním o vládě předsedu vítězné strany, nikoli koalice.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN v sobotu požádaly prezidenta, aby pověřil jednáním o sestavení kabinetu předsedu ODS Petra Fialu. Podepsaly memorandum o vůli vytvořit společně většinovou vládu.

Koalice Spolu předpokládá, že předsedou Sněmovny bude její nominant, řekl dnes Jurečka v České televizi (ČT). „Dává to logiku, jsme vítězové voleb,“ dodal. Poukázal na možný postup při jmenování premiéra, kdy má třetí pokus po dvou prezidentských právě šéf Sněmovny. Naproti tomu Vondráček v pátek uvedl, že logiku má, že by předsedou dolní komory měl být někdo ze strany s nejsilnějším poslaneckým klubem.

Jurečka také řekl, že si neumí představit, že by lidovci do vedení Sněmovny podporovali někoho z SPD. Místopředsedou končící dolní komory je šéf SPD Tomio Okamura.

Babiš: Zůstanu ve Sněmovně

Premiér Andrej Babiš (ANO) zůstane ve Sněmovně, i kdyby jeho hnutí ANO nebylo v příští vládě. Uvedl to ve svém dnešním videu na sociálních sítích. Začátkem tohoto týdne v předvolebním rozhovoru řekl, že by z politiky odešel, pokud by ANO skončilo v opozici. Dnes však konstatoval, že by v dolní komoře zůstal a z opozice sledoval, jak jeho oponenti v čele s předsedou ODS Petrem Fialou plní své sliby.

ANO skončilo ve volbách těsně druhé za koalicí Spolu tvořenou ODS, lidovci a TOP 09. „Jediný program pětikoalice zbavit se nenáviděného Babiše nakonec přebil všechno,“ uvedl ve svém tradičním nedělním videu Babiš.

Premiér začátkem týdne v rozhovoru pro Frekvenci 1 řekl, že pokud by ANO skončilo v opozici, ve Sněmovně by „neseděl“. Dnes však uvedl, že o záležitosti přemýšlel. „Zkrátka to nevzdám, mám pro vás špatnou zprávu, zůstanu v té Sněmovně. Pokud skončíme v opozici, tak tam budu a budeme sledovat všechny sliby pana Fialy, těch 100 miliard úspor a všechny ty kecy,“ uvedl. Byl by zvědav, jak to dosavadní opoziční koalice zvládnou, doplnil.

„My samozřejmě oslovíme Spolu, respektive ODS k jednání a uvidíme, jestli budou chtít jednat,“ řekl premiér. Předsedové Spolu a Pirátů se Starosty se v memorandu zavázali, že o vládě nebudou jednat s žádnými dalšími subjekty. „I když to vypadá, že jsme prohráli, tak čas určitě běží v náš prospěch,“ uzavřel Babiš.