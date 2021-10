Jak píší o českých volbách zahraniční média? Babiš prohrál, Česku ale hrozí povolební pat

Poraženým v parlamentních volbách v České republice se stalo populistické hnutí ANO premiéra Andreje Babiše, ale i přes vítězství opozice hrozí na politické scéně patová situace.

Záležet bude totiž nyní na prezidentovi Miloši Zemanovi. Na tomto hodnocení se shodují německá média. Saský deník Sächsische Zeitung výsledek označil za bod zvratu.

„Dlouho to vypadalo, že premiér, který byl pod tlakem, to ustojí. Nyní ho ale opozice bude moci nahradit,“ uvedla německá stanice Deutsche Welle (DW) s poznámkou, že sociální demokraté, Babišův stávající koaliční partner, se do parlamentu dostat nedokázal. Babiš už podle DW uznal porážku. „Zároveň obvinil opozici, že proti němu vedla špinavou kampaň. Nechal si ale také otevřená zadní vrátka. Pokud ho prezident Miloš Zeman pověří sestavením vlády, bude vyjednávat,“ uvedla DW. Ta rovněž poznamenala, že Zeman vychází Babišovi dlouhodobě vstříc.

„Populistická strana ANO premiéra Andreje Babiše parlamentní volby v Česku těsně prohrála. Teď po volbách ale hrozí patová situace, všechno závisí totiž na prezidentovi Miloši Zemanovi,“ napsal list Die Welt. Podle něj Babiš očividně doplatil na „fatální řízení koronavirové krize, mnoho korupčních afér a také na kauzu Pandora Papers“. Investigativní projekt Pandora Papers odhalil, jak si Babiš před lety pořídil skrytě přes offshorové společnosti nemovitosti v jižní Francii.

Volby jako porážku Andreje Babiše vidí i veřejnoprávní televize ZDF. „Dvojice opozičních bloků ve volbách překvapivě získala většinu,“ uvedla. Také ZDF se domnívá, že po volbách v Česku hrozí patová situace. „Zeman v minulosti opakovaně zdůraznil, že sestavením vlády nepověří koalici, ale nejsilnější stranu, což je v každém případě ANO,“ dodala televize.

Populismus ve střední Evropě na ústupu?

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny v České republice mohou naznačovat, že populismus ve střední Evropě je na ústupu, napsal deník The New York Times poté, co hnutí ANO Andreje Babiše skončilo těsně druhé za opoziční koalicí Spolu. Za jednu z příčin této tendence deník označil i porážku bývalého amerického prezidenta Donalda Trumpa v posledních volbách. Trumpův neúspěch podle něj vedl ke ztrátě důvěry v populistické lídry.

Jako jasné odmítnutí krajně pravicového populismu poslední volby v Česku ale vnímat nelze, podotkl deník a poukázal na skutečnost, že hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomia Okamury získalo 9,56 procenta hlasů. Úspěch koalic Spolu a Pirátů a STAN však naznačují, že vlna populismu opadává, napsal americký deník. Dynamiku této vlny podle něj zastavilo spojení jejích dříve rozhádaných odpůrců i Trumpův neúspěch v loňských listopadových volbách.

Babiše a Okamuru dal The New York Times do souvislosti s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, známým svým nesmlouvavým postojem vůči přijímání migrantů, předsedou slovinské vlády a Orbánovým spojencem Janezem Janšou či s představiteli vládnoucí polské konzervativní a nacionalistické strany Právo a spravedlnost (PiS). Deník podotkl, že Orbánova strana Fidesz by mohla prohrát příští rok ve volbách, pokud se její protivníci dokážou spojit, a že podle průzkumů veřejného mínění klesá také popularita Janšovy strany SDS.

Přestože Babiš se dlouho držel stranou od silné antiimigrační rétoriky, která zaznívá od maďarských, polských či slovinských lídrů, před volbami se ve snaze mobilizovat voliče tématu migrace zhostil, píše newyorský list. Připomíná také, že Babiš se v září vydal k maďarsko-srbským hranicím, kde ho Orbán provedl podél plotu, který Maďarsko v roce 2015 postavilo, aby zastavilo migranty.

Podle listu The Wall Street Journal (WSJ) byl Babiš v čele středoevropské populistické fronty. Jeho prohra může být povzbuzením pro koalici středopravých stran v Maďarsku, která se bude snažit porazit Orbána také s antikorupčním poselstvím, píše deník. Dodává, že Babiš v kampani přemýšlel o zrušení Evropského parlamentu, který nazval „zcela zbytečnou institucí“.

Rakouská média: Záleží na prezidentovi

Přestože koalice tří stran Spolu získala ve volbách do české Poslanecké sněmovny většinu hlasů, záleží teď na prezidentovi Miloši Zemanovi, kdo bude pověřen sestavováním vlády. Zeman by mohl vyčkávat a jednání o sestavení vlády by se mohla v nejzazším případě táhnout až do roku 2023, kdy skončí jeho funkční období, upozornil v komentáři pro rakouskou agenturu APA výzkumný pracovník z rakouského Institutu pro dunajský prostor a střední Evropu (IDM) Daniel Martínek. O očekávaných problémech při sestavování vlády, i když mají koalice dosud opozičních stran většinu, informuje i rakouský tisk.

Prezident může sestavením kabinetu pověřit buď Petra Fialu, kandidáta na premiéra koalice Spolu, či současného šéfa vlády a předsedu hnutí ANO. To skončilo ve volbách těsně druhé, díky změně pravidel pro přepočet hlasů ale získalo ve Sněmovně o jedno křeslo více než Spolu, uvedla APA. Právě Babiše pozval na dnešek prezident Zeman do Lán. Před volbami opakovaně uvedl, že dá přednost předsedovi nejsilnějšího poslaneckého klubu.

Pokud by nejasnosti ohledně sestavování vlády trvaly až do konce Zemanova mandátu, mohl by Babiš rovnou usilovat o prezidentský post, myslí si Martínek, dodává ale, že v takovém případě by v zemi nejspíše propukly protesty.

Pokud by byl sestavením vlády pověřen Babiš, spojil by se pravděpodobně s hnutím SPD. Aby si zajistil většinu ve Sněmovně, potřebuje ale ještě dalšího partnera. Ve hře by podle experta z IDM mohla být ODS Petra Fialy. Někteří politici v řadách občanských demokratů jsou takové spolupráci nakloněni, většina však ne, podotkl Martínek a doplnil, že hnutí ANO nejspíše nakonec skončí v opozici.

Na očekávané problémy povolebního vyjednávání upozornila i rakouská veřejnoprávní rozhlasová a televizní společnost ORF. „Populistická strana ANO premiéra Andreje Babiše v parlamentních volbách utrpěla ztráty a podlehla konzervativnímu opozičnímu bloku Spolu. Ten má společně s levicově liberální koalicí většinu. Našeho souseda ale v každém případě čeká složité vytváření vlády,“ uvedla ORF.

Deník Kurier výsledek voleb vyhodnotil jako senzaci. „Český premiér Babiš byl potrestán. Pro vznik vlády se ale veškerý zrak upírá na prezidenta Zemana,“ uvedl list s poznámkou, že Zeman se může za Babiše postavit, jak to slíbil už před volbami. Stejnému tématu se věnuje i list Der Standard. „I když ANO neskončilo na prvním místě, není nepravděpodobné, že prezident chce z Babiše opět udělat premiéra,“ napsal deník.