Spolknout prášek, nebo stonožku naloženou v bylinkách? Číňani mají jasno

Eurokomisař pro rozpočet Günther Oettinger doporučil českému premiérovi Andreji Babišovi (ANO) tři způsoby, jakými by se mohl zbavit střetu zájmů v souvislosti s koncernem Agrofert. Měl by buď zpřetrhat své vazby i vazby své rodiny na holding, zajistit, aby Agrofert přestal přijímat dotace z evropských fondů, nebo se zdržet účasti na některých rozhodnutích.

Ke konci roku ve své funkci skončí americký ministr vnitra Ryan Zinke. Oznámil to dnes na twitteru americký prezident Donald Trump. Jméno nového šéfa resortu má být oznámeno příští týden.

15. 12. 16:45