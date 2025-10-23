Dnes je čtvrtek 23. října 2025., Svátek má Teodor
Boj proti podomním prodavačům probíhá i formou semináře, zdarma pro seniory

23. 10. 2025 – 15:53 | Zprávy | Anna Pecena

senioři a kurz finanční gramotnostizdroj: AI DALL-e
Myslíte si, že jste v důchodu poznamenáni finančně a nic s tím už neuděláte? Překvapivě existuje způsob, jak získat zcela zdarma znalosti, které vám mohou ušetřit nemalé částky – stačí se přihlásit na správný seminář. Ano – pro seniory je v Česku k dispozici vzdělávání o penězích, úvěrech, podvodech i smlouvách. Jen málokdo to ví..

Proč by se měl senior zajímat o finance

Není to o tom stát se účetním. Jde o to, nenechat se nachytat. Každý rok se v Česku řeší stovky případů, kdy lidé v důchodovém věku podepsali nevýhodné smlouvy, naletěli na „výhodné půjčky“ nebo investice, které nikdy nic nevynesly. Právě proto vznikly programy, které starším lidem pomáhají se v peněžních věcech zorientovat – bez nátlaku, bez poplatků, bez reklam.

Například organizace AISIS, z. ú. v rámci projektu Rozumíme penězům pořádá přednášky pro seniory zdarma, a to po celé ČR. Témata jsou praktická: jak poznat podvodné nabídky, jak se bránit „šmejdům“, jak reklamovat zboží či jak plánovat rodinný rozpočet. 

Podobně Rada seniorů ČR vede pravidelné workshopy zaměřené na ochranu seniorů a finanční gramotnost – často ve spolupráci s kraji a městy. Zahrnují i téma „digitální bezpečnosti“, tedy jak rozpoznat podvodné e-maily a SMS. 

Co se na semináři naučíte

Lektor vám jednoduše vysvětlí, jak číst bankovní či úvěrové smlouvy, na co si dát pozor při pořízení pojistky nebo telefonu, jak reklamovat výrobek a kam se obrátit v případě potíží.

Zkušenosti z praxe jsou neocenitelné – účastníci popisují, že po absolvování kurzu dokázali odmítnout nevýhodné nabídky a ušetřili i tisíce korun ročně.

Kde se vzdělávat v Praze právě teď

Pokud jste z hlavního města, máte hned několik možností:

  • Partners Financial Services, a.s. – program Partners finanční gramotnost: bezplatné školení zaměřené na seniory, témata: ochrana před podvody, plánování výdajů, rozpoznání rizik.

    Více na: partners.cz

  • AISIS, z. ú. – Rozumíme penězům: interaktivní přednášky o nakládání s penězi, rozpoznání „šmejdů“, praktické rady, jak se nenechat napálit.

  • Akademie řemesel Praha – projekt „Zelená pro vzdělávání seniorů“: workshopy a kurzy zdarma, modul Finanční gramotnost pro seniory.

Závěr

Znalost základních pravidel finančního světa může být pro důchodce stejně důležitá jako léky nebo dobrý soused. Semináře nejsou jen teorií – jsou praktickým návodem, jak chránit vlastní peněženku i klid. A nejlepší na tom je, že vás to nestojí vůbec nic.

