Boj proti podomním prodavačům probíhá i formou semináře, zdarma pro seniory

Proč by se měl senior zajímat o finance
Není to o tom stát se účetním. Jde o to, nenechat se nachytat. Každý rok se v Česku řeší stovky případů, kdy lidé v důchodovém věku podepsali nevýhodné smlouvy, naletěli na „výhodné půjčky“ nebo investice, které nikdy nic nevynesly. Právě proto vznikly programy, které starším lidem pomáhají se v peněžních věcech zorientovat – bez nátlaku, bez poplatků, bez reklam.
Například organizace AISIS, z. ú. v rámci projektu Rozumíme penězům pořádá přednášky pro seniory zdarma, a to po celé ČR. Témata jsou praktická: jak poznat podvodné nabídky, jak se bránit „šmejdům“, jak reklamovat zboží či jak plánovat rodinný rozpočet.
Podobně Rada seniorů ČR vede pravidelné workshopy zaměřené na ochranu seniorů a finanční gramotnost – často ve spolupráci s kraji a městy. Zahrnují i téma „digitální bezpečnosti“, tedy jak rozpoznat podvodné e-maily a SMS.
Co se na semináři naučíte
Lektor vám jednoduše vysvětlí, jak číst bankovní či úvěrové smlouvy, na co si dát pozor při pořízení pojistky nebo telefonu, jak reklamovat výrobek a kam se obrátit v případě potíží.
Zkušenosti z praxe jsou neocenitelné – účastníci popisují, že po absolvování kurzu dokázali odmítnout nevýhodné nabídky a ušetřili i tisíce korun ročně.
Kde se vzdělávat v Praze právě teď
Pokud jste z hlavního města, máte hned několik možností:
-
Partners Financial Services, a.s. – program Partners finanční gramotnost: bezplatné školení zaměřené na seniory, témata: ochrana před podvody, plánování výdajů, rozpoznání rizik.
Více na: partners.cz
-
AISIS, z. ú. – Rozumíme penězům: interaktivní přednášky o nakládání s penězi, rozpoznání „šmejdů“, praktické rady, jak se nenechat napálit.
-
Akademie řemesel Praha – projekt „Zelená pro vzdělávání seniorů“: workshopy a kurzy zdarma, modul Finanční gramotnost pro seniory.
Závěr
Znalost základních pravidel finančního světa může být pro důchodce stejně důležitá jako léky nebo dobrý soused. Semináře nejsou jen teorií – jsou praktickým návodem, jak chránit vlastní peněženku i klid. A nejlepší na tom je, že vás to nestojí vůbec nic.