Špatné známky neznamenají špatné dítě. TOHLE jim nikdy neříkejte!

29. 5. 2025 – 15:59 | Zprávy | Žanet Ka

Vysvědčení je víc než jen řada čísel. Je to moment, kdy se zastavujeme a ptáme se: Co se naše dítě letos naučilo- nejen ve škole, ale o sobě, o životě, o úsilí a překážkách? A právě tehdy záleží na tom, jak my dospělí zareagujeme. Nejen kvůli známkám, ale kvůli důvěře, vztahu a dlouhodobé motivaci. Jak tedy s dětmi mluvit, když výsledky nejsou ideální? A jak podpořit jejich růst?

Konec školního roku, vysvědčení na stole, dítě čeká, co na to řeknete. A vy, rodič, možná bojujete sami se sebou. Pochválit? Projevit zklamání? Říct, že jste čekali víc? Anebo mlčet a rychle to přejít? Právě v těchto chvílích se rozhoduje víc, než se zdá. Ne o tom, kolik bude mít příště jedniček, ale o tom, jak se dítě bude dál učit, jak se bude vnímat- a jestli mu doma zůstane důvěra a bezpečný přístav.

Psycholožka Šárka Miková, autorka knihy Milovat nestačí a teorie osobnostních typů zvané Teorie typů, říká jasně: známky nejsou rozsudek. Jsou zpětná vazba. A stejně jako u dospělých- i u dětí záleží na tom, jak s ní naložíme.

Slova, která pohladí. Neznamená to lhát- ale vidět to podstatné

Možná se dítě celý rok opravdu snažilo. Jenže jeho mozek třeba neumí „nasávat“ fakta v prostředí, které mu nesedí. Ne každé dítě má ve škole ideální podmínky- a ne každé dítě je motivovatelné známkami. I proto bychom měli být opatrní s prvními větami, které po otevření vysvědčení zazní.

Co tedy podle Šárky Mikové opravdu pomáhá?

„Jsem na tebe hrdý/á, že ses snažil/a.“ Dítěti tím říkáme: vidím tě. Vidím tvoji snahu, nejen výsledek. To je obrovská vzpruha.

„Vysvědčení je jen jedna část toho, kdo jsi.“ Škola není všechno. A známky určitě neříkají, jestli jste dobrý člověk nebo ne.

„Co tě bavilo nejvíc? Z čeho máš radost?“ Zaměření na silné stránky podporuje přirozenou sebereflexi. Navíc se o dítě opravdu zajímáte.

„Děkuju, že jsi mi vysvědčení ukázal/a.“ Zdánlivě banální věta, ale posiluje důvěru. Říká: děkuju, že mi věříš, že se o to se mnou dělíš.

„Je něco, s čím ti příště můžeme pomoci?“ Podpora místo tlaku. A nabídka spolupráce místo hodnocení.

Samozřejmě, každý z nás má občas tendenci vypustit z úst větu, kterou bychom nejraději vzali zpátky. Ale přesto- snažme se zůstat na straně podpory. Následující výroky jsou sice časté, ale podle odborníků naprosto kontraproduktivní:

„Tohle je ostuda.“

„Proč nemáš jedničky jako tvůj bratr?“

„S tímhle vysvědčením se nikam nedostaneš.“

„Tohle je tvoje vina.“

„Zapomeň na prázdniny, celé léto se budeš učit.“

Tyto věty nefungují. Zvyšují úzkost, stud, nebo vztek. Dítě si z nich nevezme „poučení“, ale spíš obavu, že jeho hodnota klesá s každou trojkou.

Špatné známky neznamenají špatné dítě. Ale možná špatné podmínky pro jeho mozek

Jedna z nejdůležitějších myšlenek, které Miková opakovaně zdůrazňuje, je tato: některé děti se nemohou dobře učit v prostředí, které nenaplňuje jejich přirozené potřeby.

Není to výmluva. Je to neurologie. A právě Teorie typů, kterou Miková ve své praxi využívá, pomáhá rodičům pochopit, co jejich dítě skutečně potřebuje- aby mohlo růst, učit se a vnitřně se motivovat.

Základní typy jsou čtyři- a každý potřebuje něco jiného.

1. Děti, které potřebují svobodu, pohyb a „teď a tady“

Učí se skrze zážitky. Fakta bez příběhu nebo pohybu jim nedávají smysl. V hodině se nudí, vrtí se, vyrušují. Ne proto, že by byly neposlušné- ale proto, že jejich mozek potřebuje akci, aby mohl zpracovávat informace.

Jak s nimi mluvit? Stručně, konkrétně. Oceňujte odvahu zkoušet nové věci, nevyčítejte, že si něco měli „víc promyslet“. Při dlouhých monolozích vypínají- to není neúcta, to je biologická obrana.

2. Děti, které potřebují jistotu, strukturu a klid

Tento typ rozkvétá ve světě, kde ví, co se bude dít. Nepřekvapujte je. Neházejte je do vody, aby „plavaly“. Jsou pečlivé, ale když se věci mění příliš rychle, ztrácí půdu pod nohama.

Jak s nimi mluvit? Ujišťujte je v průběhu- nejen na konci. Oceňujte snahu držet se zadání, dejte jim možnost se zeptat. Pozitivně přijímají rady, neberou je jako kritiku. Potřebují potvrzení, že jsou na dobré cestě.

3. Děti, které chtějí chápat, zkoumat a hledat řešení

Malí logici s analytickými mozky. Chtějí přijít věcem na kloub, ale jakmile musejí opakovat něco, co už znají, nudí se a vypínají. Někdy provokují, někdy působí otráveně. Ale často to není pýcha- jen se jejich přemýšlivý mozek potřebuje ponořit hlouběji.

Jak s nimi mluvit? Pokud udělají chybu, upozorněte na ni věcně a ne veřejně. Nechte je samotné opravit si ji. Netrvejte na „jediném správném postupu“. Oceňte originální řešení, vnitřní úsilí a přemýšlivost.

4. Děti, které potřebují smysl, hodnoty a harmonii

Citlivé duše, které si často všímají nálad ve třídě víc než učiva. Učí se přes emoce, příběhy a vztahy. Pokud není atmosféra bezpečná, blokují se. Někdy působí zasněně nebo roztržitě- ale často v sobě mají hlubokou empatii a tvořivost.

Jak s nimi mluvit? Mluvte srdcem. Slova vnímají přes tón, gesta, emoce. Potřebují vědět, že jsou vnímány a přijímány takové, jaké jsou. Oceňujte jejich kreativitu a schopnost vidět věci jinak.

Co si dítě má z vysvědčení odnést? Přijetí, důvěru, chuť to zkusit znovu

Vysvědčení je jen papír. Ale může být momentem, kdy dáme dítěti něco mnohem cennějšího než jedničku z matematiky: víru v sebe sama. Vědomí, že i když něco nejde, svět se nezboří. A že domov je místo, kde se může chybovat i růst.

„Jakmile pochopíme přirozené nastavení našeho dítěte a začneme ho podporovat způsobem, který je v souladu s jeho osobností, může se z boje se školou stát cesta objevování a vnitřní motivace,“ uzavírá Šárka Miková.

A přesně to je to, co si děti mají z dětství odnést- nejen vysvědčení, ale i pocit, že za nimi někdo stojí.