Soudce Novák a advokát Doucha čelí obžalobě z korupce

Setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, plánované na květen či červen, by se mohlo uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Spekuluje o tom dnes agentura Bloomberg ve zprávě, která se odvolává na nejmenovanou osobu blízkou rozhovorům Trumpa s japonským premiérem Šinzó Abem na Floridě.

18:20