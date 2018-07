Soudce klienty H-Systemu politoval, ale označil i za viníky. Pomůže jim stát

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Rozhodnutí Nejvyššího soudu z tohoto týdne, že někteří bývalí klienti zkrachovalé společnosti H-Systém musí do měsíce vyklidit byty v domech v Horoměřicích u Prahy, je sice tvrdé, ale nijak překvapivé. Uvedl to soudce pražského městského soudu Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-Systemu Petra Smetku poslal za podvod na 12 let do vězení. Pomocnou ruku ale bývalým klientům nabízí stát příspěvkem až 51 tisíc korun i jeden soukromník.

"Od nás věděli, že se to může stát. Tak ať dneska nedělají překvapené," podotkl soudce. Nynější stav je podle něj logickým vyústěním situace z let 1998 a 1999, na které se podepsal právě Smetka.

Kydalka se trestní kauzou zkrachovalého H-Systemu zabýval od chvíle, kdy dorazila k soudu, tedy od srpna 2001. V roce 2004 uznal vinným Smetku a společně s ním odsoudil k podmíněným trestům i dva představitele družstva Svatopluk - Ivana Krále a Pavla Středu, a to pro poškozování věřitele.

V rozsudku z roku 2004, který má několik stovek stran, je podle Kydalky velmi podrobně popsán celý stav kauzy. Soudce zdůraznil, že všichni poškození verdikt obdrželi a měli možnost si jej přečíst.

Protichůdná rozhodnutí

"Samotné družstvo spoluzakládal odsouzený Smetka. Již ve zmíněném rozsudku jsme zmínili, že je možné, že pokud budou chtít bydlet v majetku z konkurzní podstaty, budou muset bydlení znovu uhradit. Někteří i potřetí," podotkl Kydalka, který se k věci obsáhle vyjádřil i na svém facebookovém profilu.

"Samozřejmě, někdo to považuje za nespravedlivé rozhodnutí, ale tak tomu v podstatě není. Již v roce 2008 rozhodl občanskoprávní soud o tom, že pozemky i stavby na nich patří úpadci, tedy společnosti H-System. SBD Svatopluk nemělo od tohoto rozhodnutí žádné oprávnění s nemovitostmi dále nakládat," napsal Kydalka k aktuálnímu rozhodnutí Nejvyššího soudu, který dal členům družstva Svatopluk měsíční lhůtu na vystěhování z nemovitostí, jež si dostavěli svépomocí.

Podle soudce je rozhodnutí Nejvyššího soudu "trošku překvapující" v tom ohledu, že pražský městský soud i pražský vrchní soud předtím ve sporu Svatopluku a správce konkurzní podstaty H-Systemu řekly něco úplně jiného - tedy přiklonily se na stranu družstva. "Ale u civilu (civilní proces) to takto asi jde," podotkl trestní soudce.

Státní pomoc proti krizi

Lidé, jimž soud nařídil kvůli kauze H-System vystěhování, mohou získat mimořádný příspěvek od státu na řešení krizové situace. Úřad práce by jim mohl případně vyplatit až 51 150 korun. Tuto mimořádnou okamžitou pomoc by mohli získat velmi rychle. Sdělila to mluvčí ministerstva práce Barbara Hanousek Eckhardová.

"Pokud lidé prokážou, že se v takové tíživé situaci nachází, může jim být velmi rychle poskytnuta finanční pomoc až do výše 50 tisíc korun. V případě, že taková situace nastane u lidí zasažených právě kauzou H-Systém, pak bude ministerstvo práce pod mým vedením připraveno jim co nejrychleji pomoci právě touto cestou. Peníze by pak mohli použít například na úhradu nákladů spojených se stěhováním nebo zaplacení kauce bytu," uvedla prostřednictvím mluvčí resortu kandidátka na ministryni Jana Maláčová.

Mimořádnou okamžitou pomoc mohou dostat lidé, kteří se ocitli ve vážné situaci a nedokážou ji vlastními prostředky překonat. Úřady práce tuto dávku vyplácejí například těm, které postihly povodně či jiné živelní pohromy, požáry či havárie. Maximálně je možné vyplatit patnáctinásobek životního minima pro dospělého, které činí 3410 korun. Celkem tak stát může poskytnout 51 150 korun.

Louka od starosty nebude

Starosta Horoměřic u Prahy Zdeněk Babka již dostal první nabídku na náhradní byty pro obyvatele domů z družstva Svatopluk. Soukromník nabízí někdejším klientům společnosti H-System osm garsonek na Kokořínsku za minimální nájem, řekl dnes Babka. Samotná obec podle něj nemá lidem v současnosti jak pomoci.

"Já bych jim musel opravdu sehnat unimo buňky nebo něco takového a dát je někam na louku. Není (pro obec) možnost ty lidi ubytovat, je to hodně lidí, není to legrace. Je to, jako by tady spadlo tornádo a vymetlo tu oblast, jako když ty lidi jsou bez přístřeší, to je to samé," řekl Babka.

Dnes se chce sejít se zástupci družstva. "Musím nejdřív vědět, co chtějí dělat oni. Chce to postupovat koordinovaně. Když řeknou: 'Jsme zoufalí, musíme se vystěhovat, pomozte nám', tak se obrátím na starosty nejenom z okolních obcí, jestli jsou schopní nějakým způsobem je ubytovat," řekl Babka. Nabídku bytů z Kokořínska označil za úžasnou. Soukromník nabídl osm bytů až na šest měsíců za minimální nájemné. Připustil, že stěhování lidí z Horomeřic na Kokořínsko je problematické. "Mají tady zaměstnání, mají tady kořeny, oni nebudou toto chtít. Musíme se domluvit já a (družstvo) Svatopluk a pak mohu říct, co budeme dělat, abych nešel nějak proti nim," dodal.