Část klientů zkrachovalého H-systemu prohrála spor, vystěhování odmítají

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Obyvatelé bytů družstva Svatopluk v Horoměřicích, kteří mají do měsíce byty vyklidit, se odmítají odstěhovat. Na jiné bydlení nemají peníze, navíc jeden měsíc je na sehnání náhradního ubytování málo, řekli dnes na místě ČTK. Proti rozhodnutí Nejvyššího soudu (NS), který vyhověl dovolání správce konkurzní podstaty společnosti H-System Josefa Monsporta, se budou snažit bojovat všemi prostředky.

Družstvo Svatopluk tvoří někteří bývalí klienti H-Systemu, kteří si po pádu firmy svépomocí byty dostavěli. Nájemní smlouvy mezi družstvem a obyvateli bytů jsou ale podle NS absolutně neplatné. Družstvo pokračovalo v započaté stavbě na pozemcích H-Systemu. Družstvo tak v podstatě investovalo do cizího majetku.

Obyvatelé dotčených domů v úterý řekli, že za 25 let si z holostaveb vybudovali útulné bydlení, do kterého investovali spoustu peněz.

"Správce konkurzní podstaty pravil, že to máme dostavět, pokud na to budeme mít schopnosti, sílu a peníze a že nám to potom prodá. To se nestalo, protože správce konkurzní podstaty pana Kudláčka vyměnili za pana Monsporta. A pan Monsport řekl: žádný prodej, oni odtamtud vypadnou," řekla jedna z obyvatelek Marie Nollová.

Podle zástupce družstva Svatopluk Martina Junka se lidé tenkrát snažili zachránit rozestavěné domy. "Nás bylo tisíc klientů, kteří tady vložili do důvěryhodného systému svoje peníze. Ten H-System propagovali tehdejší naši reprezentnanti, politici za tím stáli, tam to vypadalo, že H-System nemůže nikdy zkrachovat. H-System zkrachoval a my jsme se snažili klienty nějakým způsobem zachránit, aby nepřišli o své peníze," řekl Junek. Podle něj tak vzniklo družstvo, které rozestavěné domy dokončovalo.

Konkurzní správce H-Systemu Josef Monsport rozhodnutí Nejvyššího soudu ve sporu s družstvem Svatopluk vítá. Umožní to vypořádat věřitele rovným dílem, řekl. Lidí, kterých se vystěhování z domů týká, lituje. V srpnu by se podle něj měl sejít věřitelský výbor H-Systemu.