Soud potvrdil pokutu za propagaci děl proti Babišovi

Krajský soud v Brně v pátek zamítl správní žalobu spolku Svoboda projevu proti pokutě 27 tisíc korun, kterou mu předloni za zapojení do volební kampaně bez předchozí registrace uložil Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Spolek propagoval v debatách i inzerátech film Selský rozum a knihu Žlutý baron, které před volbami mířily proti lídrovi hnutí ANO, nynějšímu premiérovi Andreji Babišovi. Rozhodnutí soudu je pravomocné.

Podle samosoudce Petra Sedláka je celá kauza zajímavá z pohledu toho, kde končí žurnalistika a kde začíná politická kampaň. Podle něj měl spolek pravdu v tom, že šlo o propagaci kritického politického názoru v podobě knihy, která prezentovala výsledek práce. "Co ale soud odlišil v tom pohybu na úzké hraně je, že se ta činnost odehrávala v době volební kampaně. Kdyby se to odehrálo před volební kampaní nebo potom, nebylo by o tom sporu," uvedl soudce.

Inzerátů bylo podle soudce v regionálních mutacích celkem 342, besed pak 61. Podle Sedláka inzeráty tak, jak byly vytištěny, byly způsobilé poškodit kandidáta volební strany, konkrétně Babiše, případně celý kandidující subjekt. "Tohle není reklama na dílo, v níž zveřejním, že byla vydána kniha. Ten inzerát je způsobilý sám o sobě zasáhnout voliče určitým sdělením," uvedl soudce.

Novinář a bývalý člen ČSSD Jakub Patočka za spolek uvedl, že s rozhodnutím soudu spokojen určitě není. "Pokud soudce říká, že v demokratické společnosti je ze všeho nejdůležitější svobodný výkon novinářské profese a pak argumentuje tak, jako kdyby nebylo možné propagovat výsledky novinářské práce, tak v tom vidím vnitřní rozpor, který by neměl při přezkumu u Nejvyššího správního soudu obstát," řekl Patočka. Uvedl, že rozhodně nešlo o volební kampaň. "Šlo o propagaci novinářské práce, a to nemůže nikdo žádným způsobem v demokratické společnosti omezovat," řekl Patočka.

Tomáš Hudeček z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí s rozsudkem spokojený byl. "Důležité ale bude odůvodnění, protože mám pocit, že dochází k nepochopení mezi žalobou a žalovaným. Naše rozhodnutí v žádném případě nesměřovalo na ten konečný produkt, tedy na produkt nezávislé novinářské práce.

To, co vytýkal úřad, byl způsob propagace, částečně za hranou toho, co umožňují volební zákony," řekl Hudeček. Doplnil, že v tomto případě tak šlo o to, že spolek nebyl u úřadu registrovaný. Ve stovkách inzerátů a desítkách debat přitom propagoval obě díla, která mířila proti kandidujícímu politikovi, takže podle něj mohli být na jejich základě ovlivněni voliči.

Žlutého barona napsali novináři Zuzana Vlasatá a Jakub Patočka. Jde o soubor dvanácti reportáží a rozborů o podnikání a politickém působení předsedy ANO a bývalého ministra financí. Kniha je rozdělena do tří částí. První se zabývá způsobem, jakým Andrej Babiš řídí firmy Agro Jevišovice, Kostelecké uzeniny, hustopečský zemědělský podnik a Vodňanskou drůbež. Jde o firmy ze skupiny Agrofert, kterou Andrej Babiš převedl kvůli novele zákona o střetu zájmů do svěřenského fondu.

Druhá část knihy se věnuje způsobu, jakým Babiš podle autorů bohatne na dotacích a dalších příjmech z veřejných rozpočtů. Ve třetí část pak autoři popisují způsoby, jakými Babiš podle nich zneužívá svůj podíl na politické moci ke svému osobnímu prospěchu.

Rozhodnutí soudu je pravomocné. Strany ale mohou podat mimořádný opravný prostředek v podobě stížnosti k Nejvyššímu správnímu soudu. Patočka avizoval, že stížnost podá.