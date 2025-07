Šokující tip: Senioři ušetří na farmářských trzích

22. 7. 2025 – 14:30 | Zprávy | Anna Pecena

Připravte se... tohle je důvod, proč se váš příští nákup u stánku řemeslného sýra nebo lokálního ovoce může výrazně ulevit vaší peněžence! V dnešní době totiž malé obce začínají nabízet držitelům Senior Pasu slevu mezi 10–15 %. A to není vše. V článku vám ukážeme, jak to funguje, proč z toho profitujete a kam přesně vyrazit.

Jak Senior Pas otevírá dveře farmářských trhů

Senior Pas je bezplatná karta pro občany nad 55 let, umožňující čerpat slevy u stovek regionalních partnerů: od lékáren a kaváren po kulturní centra a cestování. Skrytým pokladem ale začínají být tzv. “farmářské dny”, kde obce přidávají lokální tržnici do seznamu partnerů a držitelům karty dávají výhody přímo u stánků . Tento krok podporuje domácí pěstitele a zpracovatele potravin, kteří jinak bojují s konkurencí supermarkety.

Slevy 10–15 % na bio a řemeslné dobroty: není to cinknuté

Ano, slyšíte správně. Nejde o symbolickou slevu pár korun. Místní farmáři, vinaři či výrobci medu umožňují Senior Pasu snížit ceny o 10 až 15 %, což je skutečná úspora. Například bio sýry, čerstvé ovoce nebo domácí marmelády tak můžete pořizovat levněji než jinde. A navíc podporujete malé české podnikatele – bez kompromisu kvality.

Kde a kdy tyto slevy využít?

Zatím jde o pilotní program ve vybraných obcích – zejména v menších městečkách Jižní Moravy, Karlovarska a Ústecka. Ale seznam partnerů se rychle rozrůstá, protože je to win‑win: obec oživí trh, farmářům roste obrat a senioři získají levnější zdravé potraviny.

O slevách se dozvíte třeba prostřednictvím letních kupónových kampaní v aplikaci Senior Pas, které se aktivují právě před farmářskou sezónou. Některé obce pořádaní komentovaných trhů doplňují o doprovodné akce – ochutnávky či procházky – kde se akce se slevami také aktivují.

Proč by vás to mělo zajímat?

Úspora není jen na papíře – reálné peníze, až 15 % dole, pro generaci, která si každý výdaj počítá.

Lepší než supermarket – čerstvé, bio, místní. Žádná polotovary, žádná doprava přes půl republiky.

Sociální program v akci – Senior Pas skutečně zlepšuje životní úroveň seniorů, podporuje komunitu i lokální ekonomiku.

Závěr: pokud máte Senior Pas, není nad čím váhat... prohlédněte si aktuální katalog partnerů (online) a zjistěte, kdy v blízkém okolí proběhne příští farmářský trh. Čerstvé jahody, kvalitní sýr nebo med podpoří nejen vaši zdravou peněženku, ale i vaše tělo. Navíc to dává lokálním producentům smysl. A to za to stojí.

Tip: Sledujte web seniorpasy.cz pro aktualizace a zapojení farmářských trhů ve vašem regionu. A inspirujte se e‑katalogem E15 – kde najdete nejnovější přídavky v programu .

Pokud vás to nadchlo, stačí poslední krok: Senior Pas, farmářské trhy a 15 % sleva. Prostě výhra pro všechny.