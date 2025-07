Beze stopy: Případ zmizelého chlapce, který nikdy nekončí

22. 7. 2025 – 14:39 | Zpravodajství | Alex Vávra

Zmizení šestiletého Etana Patze v roce 1979 otřáslo Amerikou a vedlo k prvnímu zveřejnění pohřešovaného dítěte na krabici od mléka. O čtyři desetiletí později byl za zločin odsouzen Pedro Hernandez – teď mu federální soud rozsudek zrušil a otevřel dveře buď novému procesu, nebo svobodě.

Byl to běžný květnový den v newyorské čtvrti SoHo, 25. května 1979. Šestiletý Etan Patz šel poprvé v životě sám na autobusovou zastávku. Nikdy tam nedorazil. Jeho zmizení šokovalo celé Spojené státy a odstartovalo jednu z nejrozsáhlejších pátracích akcí v historii. Etanovo jméno se stalo symbolem, jeho tvář se objevila na krabicích od mléka jako první pohřešované dítě a výročí jeho zmizení bylo později vyhlášeno Národním dnem pohřešovaných dětí. A přesto, že tělo chlapce nebylo nikdy nalezeno a neexistovaly žádné fyzické důkazy, o téměř čtyřicet let později byl odsouzen muž, který se přiznal k vraždě. Nyní, po dalších osmi letech, federální soud jeho rozsudek zrušil.

zdroj: Profimedia.cz

Přiznání, které přineslo verdikt – a teď i jeho pád

Pedro Hernandez, tehdy sedmnáctiletý prodavač v obchodě s potravinami poblíž Etanovy cesty do školy, se stal podezřelým až v roce 2012. Policie dostala tip, že se v modlitební skupině svěřil s tím, že zabil dítě. Během následného výslechu bez právního zástupce a bez varování podle takzvaných Mirandových práv se po sedmi hodinách poprvé přiznal. V dalších videozáznamech, již po přečtení práv, pak znovu popsal, jak chlapce nalákal na limonádu, odvedl do sklepa a uškrtil. „Něco mě ovládlo,“ řekl na kameře. „Chtěl jsem to někomu říct, ale nevěděl jsem jak. Bylo mi to hrozně líto.“

Soudní proces byl sledován celou zemí. První v roce 2015 skončil nerozhodně, ale v roce 2017 byl po opakovaném líčení Hernandez uznán vinným z únosu a vraždy druhého stupně a odsouzen na 25 let až doživotí. Během porady porota soudci položila klíčový dotaz: pokud dospějí k závěru, že první přiznání nebylo dobrovolné, mají ignorovat i všechna následující? Soudce Maxwell Wiley odpověděl jednoduše: „Ne.“ Právě tato odpověď se stala jádrem nynějšího rozhodnutí federálního odvolacího soudu.

Stanley Patz, otec zmizelého chlapce | zdroj: Profimedia.cz

Soud: Verdikt byl dosažen v rozporu se zákonem

Federální odvolací soud druhého obvodu ve svém červencovém rozhodnutí napsal, že soudce porotě poskytl „jednoznačně nesprávný“ a „zjevně předsudečný“ pokyn. Porotci podle něj měli mít možnost sami zvážit platnost pozdějších přiznání, pokud by shledali, že první výpověď byla vynucená. Soud dospěl k závěru, že státní soud porušil jasně dané federální právo a chyba nebyla bezvýznamná. Rozsudek z roku 2017 tak byl zrušen.

Pedro Hernandez, dnes čtyřiašedesátiletý muž, strávil za mřížemi více než 13 let. Jeho obhájci dlouhodobě tvrdí, že trpí duševní nemocí, má nízké IQ a jeho přiznání byla výsledkem bludů a psychického stavu, který mu ztěžuje rozlišovat mezi skutečností a představami. Federální soud nařídil, že pokud nebude v „přiměřené lhůtě“ zahájen nový soudní proces, musí být Hernandez propuštěn. Nyní je na státním zástupci na Manhattanu Alvinu Braggovi, zda případ znovu otevře. Žalobu přitom původně podal jeho předchůdce Cy Vance.

zdroj: Profimedia.cz

Mluvčí státního zastupitelství uvedla, že rozhodnutí přezkoumávají. Možnosti přehodnocení případu však brání zásadní problém: bez přiznání neexistují žádné fyzické důkazy. Tělo Etana Patze se nikdy nenašlo.

„Pedro byl odsouzen za zločin, který nespáchal, a rozsudek byl podle federálního soudu dosažen v rozporu se zákonem,“ uvedl právní tým obžalovaného. „Je načase obvinění stáhnout a zaměřit se na to, kdo skutečně nesl odpovědnost za zmizení Etana Patze.“

Po 45 letech od osudného rána v SoHo je tak Etanův případ opět otevřenou a bolestivou ranou – nejen pro rodinu, ale i pro americký právní systém.