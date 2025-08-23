Česká pošta už vás nenechá posílat balíky do USA!
23. 8. 2025 – 8:04 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Od pátku nastává pro tisíce Čechů nepříjemná změna. Česká pošta přestane přijímat balíky směřující do Spojených států. Důvodem je zásah amerického prezidenta Donalda Trumpa, který zrušil dosavadní bezcelní režim pro zásilky do 800 dolarů. Změna vstoupí v platnost 29. srpna a pošta tvrdí, že technicky nemůže nové podmínky zvládnout.
Balíky končí, dopisy ještě projdou
Pokud jste chtěli poslat známým do Ameriky třeba elektroniku nebo oblečení, máte smůlu. Česká pošta oznámila, že takové zásilky už nebude možné přijmout. Výjimkou zůstávají pouze dopisy, úřední dokumenty a mezi fyzickými osobami také dárky, ale jen do hodnoty 100 dolarů.
Ani tady to ale nebude úplně bez komplikací. Každý odesílatel musí vyplnit celní prohlášení se všemi detaily – tedy přesným popisem obsahu a reálnou hodnotou v amerických dolarech. A i když bude papírování v pořádku, celníci v USA mohou balíček zadržet a prodloužit dodací dobu.
Chaos a technické problémy
Podle mluvčí České pošty Kateřiny Cafourkové je hlavním problémem nedostatek času. Americká strana totiž zveřejnila podrobnosti k novým pravidlům až 15. srpna, tedy pouhé dva týdny před jejich spuštěním. Pošta měla zajistit kompletní technické propojení, přenos dat do USA a hlavně nastavit systém na výběr cla, které musí být nově zaplaceno ještě před vstupem zásilky do země.
„V tuto chvíli není možné zajistit soulad s požadavky exekutivního příkazu,“ přiznala Cafourková. Proto došlo k rozhodnutí ukončit příjem balíků už 22. srpna. Podle pošty totiž není možné garantovat, že by se zásilky podané po tomto datu dostaly na americké území včas a legálně proclené.
Češi mají smůlu, řešení v nedohlednu
Zákaz se dotkne tisíců lidí i firem, které do Spojených států běžně posílají zboží či osobní balíčky. Situaci navíc komplikuje fakt, že americké úřady zatím jasně neurčily, jakým způsobem se budou cla vybírat a jak má probíhat spolupráce mezi poštovními službami a americkou celnicí.
Česká pošta tak nyní radí, aby lidé s odesíláním balíků do USA vůbec nepočítali. Kdy se podaří najít řešení a služby znovu spustit, zůstává nejasné. Jedno je ale jisté: od pátku se cesta českých balíků za oceán uzavírá a pro mnohé to znamená pořádnou komplikaci.
Americká cla, která měla zasáhnout především levnější e-shopy a drobné zásilky, tak v praxi dopadají i na obyčejné Čechy. Česká pošta se brání, že jde o problém na americké straně, a dočasná stopka je prý jediným možným řešením. Kdo chtěl poslat balík do USA, měl tak poslední šanci právě tento týden.