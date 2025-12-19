Šokující proměna hvězdy StarDance: Na ulici byste ji v novém sestřihu nepoznali!
19. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | BS
Žádné šolichání, žádné opatrné přistřihování konečků. Populární herečka vzala změnu vizáže pěkně od podlahy.
Oblíbenou herečku a mimořádně talentovanou tanečnici Martu Dancingerovou jsme si automaticky navykli vídat s delšími vlasy k ramenům. Nyní si ale můžeme zase pěkně odvyknout, protože Marta se odhodlala k pořádně radikálnímu řezu.
Jak se pochlubila na sociálních sítích, změna vizáže nebyla žádným spontánním impulsem, herečka se na ni chystala už dlouho. A když usedla do křesla v kadeřnickém salonu, měla už předem vybráno, co se bude dít.
„Prosím tě, dneska budeme měnit,“ hlásí směrem ke kadeřnici ve videu na Instagramu.
Žádné protesty kadeřnice, která oponovala, že delší vlasy Martě sluší, slyšet nechtěla: „Já jsem zjistila, že ty delší vlasy mi prostě nesedí. Takže to dáme pryč,“ nenechala se zviklat.
A nutno připustit, že výsledek opravdu má něco do sebe: Marta vsadila na slušivé mikádo a nechala si i trochu ztmavit barvu.
Na ulici bychom se nyní sice museli otočit hned dvakrát, abychom se ujistili, zda je to opravdu ona, ale musíme nechat, že s novým sestřihem působí opravdu elegantně a energicky.
