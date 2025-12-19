Dnes je pátek 19. prosince 2025., Svátek má Ester
Počasí dnes 5°C Mlha

Šokující proměna hvězdy StarDance: Na ulici byste ji v novém sestřihu nepoznali!

19. 12. 2025 – 8:00 | Magazín | BS

Šokující proměna hvězdy StarDance: Na ulici byste ji v novém sestřihu nepoznali!
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Žádné šolichání, žádné opatrné přistřihování konečků. Populární herečka vzala změnu vizáže pěkně od podlahy.

Oblíbenou herečku a mimořádně talentovanou tanečnici Martu Dancingerovou jsme si automaticky navykli vídat s delšími vlasy k ramenům. Nyní si ale můžeme zase pěkně odvyknout, protože Marta se odhodlala k pořádně radikálnímu řezu.

Jak se pochlubila na sociálních sítích, změna vizáže nebyla žádným spontánním impulsem, herečka se na ni chystala už dlouho. A když usedla do křesla v kadeřnickém salonu, měla už předem vybráno, co se bude dít.

„Prosím tě, dneska budeme měnit,“ hlásí směrem ke kadeřnici ve videu na Instagramu.

Žádné protesty kadeřnice, která oponovala, že delší vlasy Martě sluší, slyšet nechtěla: „Já jsem zjistila, že ty delší vlasy mi prostě nesedí. Takže to dáme pryč,“ nenechala se zviklat.

A nutno připustit, že výsledek opravdu má něco do sebe: Marta vsadila na slušivé mikádo a nechala si i trochu ztmavit barvu. 

Na ulici bychom se nyní sice museli otočit hned dvakrát, abychom se ujistili, zda je to opravdu ona, ale musíme nechat, že s novým sestřihem působí opravdu elegantně a energicky.

Tagy:
kadernictvi sestřih vlasy
Zdroje:
Instagram, Extra.cz
Profilový obrázek
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

Předchozí článek

Bolek Polívka je dědeček! Vnučka dostala jméno jak pro princeznu

Následující článek

Horoskop na 19. prosinec 2025: jak využít svou dualitu a skryté příležitosti

Nejnovější články