Bolek Polívka je dědeček! Vnučka dostala jméno jak pro princeznu
19. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková
Nový přírůstek do rodiny dorazil na svět a dostal neobvyklé, ale krásné jméno.
Celý klan Polívků může slavit! Legendární valašský král Bolek se stal dědečkem, jeho syn Vladimír Polívka otcem: Vladimírova partnerka Magda přivedla na svět zdravou holčičku, tvrdí magazín Aplausin s odvoláním na blízký zdroj.
Dcerka dostala dvě jména, přičemž o jednom jsme již věděli předem: „Zrovna dneska má svátek, bude se totiž jmenovat Rozálie,“ prozradila maminka Magda letos v září Blesku.
Druhé jméno by mohlo odkazovat na francouzské kořeny babičky Chantal Poullain. Malá se totiž celým jménem jmenuje Rozálie Charlotte Polívková.
Vladimír i manželka si jinak soukromí vcelku bedlivě střeží, žádné bližší informace proto k mání nejsou. Jméno dcerky nicméně opravdu zní rozkošně a jak pro princeznu. Jednou ji dozajista bude těšit.
Zda budou její růst a dospívání sledovat rodiče coby partneři, nebo manželé, je zatím ve hvězdách. Že by ale teoreticky mohla být v plánu svatba, provařila před nějakou dobou právě zmiňovaná babička Chantal:
„Hlavně je moc krásné už teď vidět, jak jsou ti dva šťastní, když na tu holčičku čekají. A pak ta holčička přijde a už se vezmou,“ uvedla již před časem pro magazín Super.