Bolek Polívka je dědeček! Vnučka dostala jméno jak pro princeznu

19. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | Jana Strážníková

Bolek Polívka je dědeček! Vnučka dostala jméno jak pro princeznu
zdroj: Profimedia.cz
Nový přírůstek do rodiny dorazil na svět a dostal neobvyklé, ale krásné jméno.

Celý klan Polívků může slavit! Legendární valašský král Bolek se stal dědečkem, jeho syn Vladimír Polívka otcem: Vladimírova partnerka Magda přivedla na svět zdravou holčičku, tvrdí magazín Aplausin s odvoláním na blízký zdroj.

Dcerka dostala dvě jména, přičemž o jednom jsme již věděli předem: Zrovna dneska má svátek, bude se totiž jmenovat Rozálie, prozradila maminka Magda letos v září Blesku.

Druhé jméno by mohlo odkazovat na francouzské kořeny babičky Chantal Poullain. Malá se totiž celým jménem jmenuje Rozálie Charlotte Polívková.

Vladimír i manželka si jinak soukromí vcelku bedlivě střeží, žádné bližší informace proto k mání nejsou. Jméno dcerky nicméně opravdu zní rozkošně a jak pro princeznu. Jednou ji dozajista bude těšit.

Zda budou její růst a dospívání sledovat rodiče coby partneři, nebo manželé, je zatím ve hvězdách. Že by ale teoreticky mohla být v plánu svatba, provařila před nějakou dobou právě zmiňovaná babička Chantal: 

„Hlavně je moc krásné už teď vidět, jak jsou ti dva šťastní, když na tu holčičku čekají. A pak ta holčička přijde a už se vezmou,“ uvedla již před časem pro magazín Super.

Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

